La Iglesia señala que el cabildo defendió la vida y la democracia







07/10/2019 - 07:34:16

Página Siete.- La Iglesia Católica aseguró ayer que el cabildo cruceño, que entre otros exigió la anulación de normas que autorizan chaqueo de bosques y vigilar el voto el día de los comicios, defendió la vida, la democracia y animó a no dejarse manipular para emitir el voto en la jornada de las elecciones.



“Santa Cruz de la Sierra ha hecho un acto de fe, sí, fe en la defensa de la vida, fe para salvar los valores de la democracia, fe que nos impulsa a la reafirmación de los valores humanos y cruceños como ser, la solidaridad, la hospitalidad, la alegría y sobre todo la paz y la justicia”, aseguró monseñor Braulio Sáez, obispo emérito de la Arquidiócesis de Santa Cruz, durante su homilía dominical en la Basílica Menor de San Lorenzo.



El cabildo cruceño del viernes otorgó cinco días de plazo al Gobierno para la abrogación de la Ley 741, que permite chaqueos de bosques menores a 20 hectáreas sin trámite, y el Decreto Supremo 3973, que autoriza desmontes y quemas. Desalojar hasta hoy a las 12:00 los asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas en la Chiquitania. Desconocer un cuarto mandato del presidente Evo Morales si hubiera fraude. Cuidar el voto hasta el momento del escrutinio, el domingo 20 de octubre, cuando se realizarán las elecciones. Y, el cabildo aprobó el debate sobre el federalismo.



Sáez, en la misa dominical, se refirió a la multitudinaria asistencia de cruceños al cabildo el viernes al pie del monumento de El Cristo Redentor. “Estoy seguro también que para muchos, diría que para la gran mayoría, ha sido su presencia ahí (en el cabildo) un impulso de la fe cristiana, desde los valores del reino, porque nuestro pueblo es un pueblo creyente y profundamente religioso, y estamos seguros que la fe constituye y construye convivencia, solidaridad, justicia y respeto de los otros”, añadió.



Votar con principios y valores



El obispo de la jurisdicción eclesial cruceña también llamó a los bolivianos a valorar el voto que se emitirá el día de las elecciones, el domingo 20 de octubre. “El cristiano tiene también que valorar y votar desde sus principios y valores religiosos. La fe no es solamente para expresarla en la Iglesia o en la sacristía. El papa Francisco nos pide constantemente salir de la Iglesia para ser luz y fermento en las situaciones que vive el hombre de la calle”, dijo el eclesiástico.



Para el día de los comicios, fueron habilitados 7.315.364 electores que tendrán a nueve candidatos para elegir al nuevo presidente, que asumirá el mandato en enero del próximo año.



Sáez dijo que la elección debe ser libre y sin intervención de las alianzas políticas participantes. “Una de las manifestaciones más bellas es la de elegir a su representante, derecho que no debe ser nunca motivado por consignas partidarias, sino desde la conciencia y los valores que nos inspira el Evangelio”, dijo.



El prelado insistió que “ojalá que al votar dentro de unos días nosotros, no nos dejemos llevar por las manipulaciones y por el voto consigna” de los partidos.



Anuncian que cabildo paceño irá en la línea de Santa Cruz



El representante del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, anunció que el cabildo del jueves 10 de octubre en La Paz irá en la línea de lo que decidió Santa Cruz el viernes al exigir la anulación de normas que autorizan quemas de bosques, respeto y vigilancia del voto en las elecciones generales.



“Vamos a ser coherentes con lo decidido en Santa Cruz para fortalecer las decisiones. A nivel nacional existen las mismas necesidades, se vive una dictadura sin tanques en las calles, pero sin democracia. Además, el tema de la Chiquitania nos dolió a todos los bolivianos”, dijo a El Deber.



La consulta a la población paceña se realizará en plaza San Francisco. La fecha fue elegida en homenaje al 10 de octubre de 1982, cuando Bolivia recuperó la libertad democrática.



Albarracín adelantó que se está trabajando en las consultas, pero consideró que no serán más de cinco las preguntas. “No es necesario un chorizo de preguntas, con cinco bien formuladas y de acuerdo a lo decidido en Santa Cruz será suficiente”, dijo.