La producción de líquidos cae 15% y el etanol aún tiene poco impacto







07/10/2019 - 07:11:59

Los Tiempos.- La producción nacional de hidrocarburos líquidos (petróleo, condensado y gasolina natural) bajó en 15 por ciento comparando julio de 2018 y julio de 2019. El Gobierno nacional y especialistas en el área adjudican el declive al crecimiento del parque automotor y la caída de las exportaciones de gas a Brasil. Estiman que los recursos destinados a la importación de combustibles en 2019 suba en 20 por ciento, mientras que ven un mínimo impacto del proyecto etanol.



Según datos de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, la producción de hidrocarburos líquidos en julio de 2018 tuvo un promedio de 56,42 MBbl/día (miles de barriles por día), mientras que en julio de 2019 llegó a 48,01 MBbl/día, es decir, que existe un descenso de al menos un 15 por ciento en la producción.



El especialista en hidrocarburos, Hugo del Granado, explica que al bajar la producción de gas (cayó de 49 MMm3d en 2014 a 42 MMm3d a agosto de 2019) también baja la producción de hidrocarburos líquidos, lo cual reduce la carga a las refinerías que producen combustibles, de modo que se debe recurrir a la importación.



Advierte que los recursos destinados a la importación de combustibles generan un aumento en el déficit fiscal y déficit comercial del país.



El analista en energías, Francesco Zaratti, advierte que cada vez hay menores ingresos por comercialización de gas natural y mayores recursos destinados a la importación de combustibles, lo que pone en riesgo el superávit energético.



“La tendencia es que los ingresos por gas natural bajan y los egresos por compra de combustibles suben. Por eso el superávit se achica inexorablemente”, dijo, a tiempo de mencionar otros efectos negativos para el país como el aumento de egreso de divisas y subsidio a los combustibles.



Por su parte, José Padilla, especialista en hidrocarburos, señala que, al actual ritmo de producción de gas natural (42 MMm3d), será necesario incrementar en aproximadamente un 20 por ciento los recursos destinados a la importación de combustibles.



“Si antes era 1.300 millones de dólares por año, yo estimo que ahora (2019) será 1.600 millones de dólares al paso que estamos”, dijo.



Etanol



La producción de gasolinas Súper Etanol 92 y Súper Especial 87, que incorporan 12 y 8 por ciento de alcohol anhidro, respectivamente, todavía no tienen importante incidencia en la demanda de combustibles ni en la disminución de la subvención. Padilla identifica tres factores determinantes: la población no está acostumbrada a usar biocombustibles, no todos los surtidores han incorporado estos productos a su oferta y, finalmente, YPFB no está cumpliendo a cabalidad con la compra de alcohol anhidro a los ingenios.



Por su parte, Del Granado afirma que la implementación de biocombustibles no es mala idea, pero que no resolverá el problema de la baja producción y elevada importación de combustibles, algo que, según él, debe ser abordado de forma estructural.



SUGIEREN CAMBIAR MATRIZ ENERGÉTICA



El especialista en hidrocarburos, Hugo del Granado, considera que el déficit en la producción de líquidos, que obliga a destinar mayores recursos para la importación y subvención de combustibles, amerita una solución estructural relacionado con un cambio de la matriz energética.



Señala que la solución no pasa por recuperar campos marginales, aumentar la exportación de gas (para extraer más líquidos), incrementar la conversión de vehículos a GNV ni incorporar biocombustibles, sino por incentivar el uso de vehículos eléctricos.



Para ello, indica que es necesario modificar la normativa del sistema eléctrico en Bolivia.