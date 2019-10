Gasto millonario de BoA en implementar Airbus







El Día.- El piloto de aviación y enlace de Boliviana de Aviación (BoA) ante la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC, José Peñarrieta Blacutt, advirtió que en la empresa estatal se realizan gastos millonarios para la implementación de aviones Airbus, pese a que no cuentan con la logística, repuestos, ni el personal capacitado para operar estas aeronaves en el país.



Opinión. Peñarrieta expresó su preocupación a través de una carta enviada el gerente de BoA, Ronald Casso, en la que hace conocer que esta implementación le va a costar millones de dólares a los bolivianos, según informó en su cuenta de Facebook Detrás de la Verdad.



Detalló que la implementación de una flota de aviones Airbus es de "alto riesgo" porque no hay pilotos, mecánicos, despachadores y tripulantes de cabina para operar con este tipo de aeronaves.



Perjuicio. Indicó que la capacitación del personal demandará mucho tiempo y recursos económicos. Estimó que el periodo de transición será de al menos 18 meses e implica la contratación de tripulación extranjera por un costo aproximado de entre $us 8 mil a 12 mil por piloto.



El piloto explicó que el cambio de aviones Boeing por Airbus significa empezar prácticamente de cero en procesos de certificación, además de adquirir nuevos equipos de tierra y herramientas para mantenimiento, estos dos ítems son de alto costo económico y podría significar que los $us 17.000.000 de crédito que otorgó el Gobierno no sean suficientes.



Preocupación. Peñarieta reveló que a pesar de que en Boa hay pilotos con más de 20 años de experiencia, pero ni el gerente Casso, ni otros ejecutivos los toman en cuenta en las decisiones sobre temas técnicos.

Lamentó que el staff que decide estos gastos millonarios sean personas sin experiencia en materia de aviación y es más, no cuentan ni con una licencia de aeronáutica.