Potosí arranca la semana con un paro indefinido

07/10/2019 - 07:01:01

El País.- La semana se inicia con un paro general indefinido en el departamento de Potosí exigiendo la abrogación del decreto supremo 3738, en defensa del litio, informó el presidente del Comité Cívico potosinista, Marco Antonio Pumari.



“Está ratificado, mañana (hoy) empieza el paro indefinido en Potosí. Este será gradual, no es de la noche a la mañana que se va a paralizar toda la región”, informó el dirigente a ANF, desde el piquete de huelga de hambre instalado en la ciudad de La Paz.



Detalló que las medidas de presión tienen un objetivo principal, la abrogación del decreto supremo 3738 de creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos ACI Systems GmbH de tipología Empresa Mixta, porque atenta a los intereses de Potosí y del país.



Pumari cuestionó que el Gobierno haya elegido a la empresa alemana ACI Systems GmbH para ser socia estratégica en la industrialización del litio, porque “no tiene idea, ni experiencia de cómo es la industrialización” de esta materia prima, afirmó.



Protestó porque hace seis meses pidieron al Gobierno dialogar sobre el tema, pero al “presidente Evo Morales no le ha dado la gana de recibirnos”, cuestionó el dirigente.



A partir de la abrogación del mencionado decreto supremo, se abrirá otro debate sobre las regalías y las utilidades, en definitiva, los beneficios para el departamento y para el país; y posteriormente debe proceder la modificación de la ley de Minería. “La industrialización del litio debe representar esperanza y no la muerte de Potosí”, comentó.



En relación al paro indefinido, Pumari manifestó que será gradual, que a partir del miércoles se suspenderán definitivamente las actividades educativas, de la misma manera los mercados seguirán abiertos hasta ese mismo día para que la ciudadanía pueda aprovisionarse de alimentos.



Posteriormente se radicalizarán las medidas de presión, independientemente de las Elecciones Generales previstas para el 20 de octubre, “no nos importan las elecciones”, sostuvo el dirigente, al comentar que este lunes los delegados de 20 o 25 instituciones se sumarán al piquete de huelga de hambre.