Tras los incendios: Denuncian que abren caminos en Parque Ñembi Guasu







07/10/2019 - 06:59:29

El Día.- Denuncian que militares empezaron a abrir camino de 18 metros de ancho en el Parque Ñembi Guasu ubicado en el Territorio Autónomo Indígena Originario de Charagua-Yambae (GAIOC), una de las áreas afectadas por los incendios en el departamento de Santa Cruz.



Información. Exigen que expliquen quién autorizó el ingreso a esa área de conservación. "Hace unos días atrás me llegó esta denuncia de que los militares están ensanchando los caminos, con lo que no estamos de acuerdo, voy a convocar a todas las autoridades para asumir una posición porque es un área de conservación", declaró el director de Coordinación y Planificación del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua-Yambae, José Ávila a ANF.



Detalles del caso. Los trabajos se habrían realizado desde el puesto militar de Suárez Arana hacia Ripio Blanco, frontera con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado "Kaa Iya" y Ñembi Guasu. Observó que ninguna institución, ni los militares consultaron a las autoridades del GAIOC, sobre esta intervención con el objetivo de ensanchar un camino que ya existía, recordó que en un área de conservación no se pueden realizar este tipo de trabajos, más aún cuando toda esa zona está "totalmente quemada".



Explicó que los militares argumentaron que el ensanchamiento es para evitar mayores incendios, esto no es posible, insistió Miguel Suárez del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), "porque ya no hay nada de fuego".



Tampoco podría tratarse de una "brecha corta fuego" porque toda esa área habría sido arrasada por los incendios, por lo tanto, no queda más riesgo de mayores quemas.



Sospecha. Por su parte, el asambleísta de la región, Rubén Ortiz, quien estuvo en el lugar, sostuvo que esta apertura de camino podría permitir el ingreso y asentamiento descontrolado de campesinos en el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu.



En esa misma línea se manifestaron Ávila y Suárez, temen que la apertura del camino se convierta en otro riesgo para el área de conservación, porque se vuelve proclive a los asentamientos de colonizadores y de cazadores. El director del GAIOC añadió que Ñembi Guasu es la primera área de conservación autonómica creada este año, la cual nació con más de un millón de hectáreas, sin embargo, producto de las quemas más del 50% de ha habría sido afectada.



Antecedentes. Entre Ñembi Guasu y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado "Otuquis" en el porcentaje que es parte de Charagua, se ha quemado más de 400 mil hectáreas.



La lluvia sofocó los incendios forestales



Las lluvias extinguieron totalmente un vasto incendio forestal que por más de dos meses arrasó con más de cuatro millones de hectáreas de bosque y tierras de cultivo en el oriente de Bolivia, informaron las autoridades ayer. "No se registró focos de quema, ni incendios activos en las últimas horas, pero por prudencia los bomberos permanecerán" en la Chiquitanía, dijo en rueda de prensa Cinthia Asín, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz.