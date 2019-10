García Linera: El MAS tiene un voto escondido principalmente en el área rural







06/10/2019 - 20:17:47

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera recordó el domingo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene un voto escondido, principalmente en el área rural, que puede aumentar entre el 7% y el 11% el resultado de apoyo al partido en función de Gobierno, factor que no es tomado en cuenta en las encuestas electorales nacionales.



"En 2014, cuando ganamos con el 64%, en el mejor de los casos las encuestas nos daban entre 49% y 51% y apareció un voto superior de más de 10%. Lo mismo pasó en 2009. Hay un voto escondido del MAS que viene no solo de las zonas rurales alejadas, donde no llega ningún encuestador y donde el apoyo es mayoritario, sino también, de las propias encuestas urbanas", manifestó en entrevista con La Razón.



Señaló también que las clases populares no necesariamente le dicen su pensamiento al encuestador, ya que siempre mantienen su decisión hasta el último momento, por lo que se espera que, en los comicios generales del 20 de octubre, el partido gobiernista logre la victoria en primera vuelta.



De acuerdo con las últimas encuestas, el presidenciable del MAS, Evo Morales, tiene 43,2% de intención de voto. Le sigue el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa con 21,3% y el de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, con 11,7%.



El segundo parágrafo del artículo 55 de la Ley 026 de Régimen Electoral, establece que se proclamarán Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente a quienes hayan obtenido: más del cincuenta por ciento (50%) de los votos válidos emitidos; o un mínimo del cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos emitidos, con una diferencia de al menos el diez por ciento (10%) en relación a la segunda candidatura más votada.



Consultado sobre la candidatura de Carlos Mesa, respondió: "no tenemos actitudes triunfalistas, siempre trabajamos como que estuviéramos abajo, por mucho que las encuestas nos den un porcentaje elevado o súper elevado... ni triunfalismos, ni temores, sino esfuerzo y un plan de trabajo sistemático y organizado".



Sobre el mismo tema, el medio también realizó una entrevista al candidato vicepresidencial de CC, Gustavo Pedraza, quien dijo que su partido tiene la confianza de ganar en primera vuelta, aunque finalmente afirma que lo más seguro es que se llegue a una segunda vuelta.



Por otra parte, García Linera lamentó que para estas elecciones la oposición no supo elaborar un proyecto alternativo de organización del Estado, la economía y la sociedad y no despertó entusiasmo por parte de la ciudadanía.



"Es importante que gane quien gane, los bolivianos le den también al ganador el apoyo mayoritario en la Asamblea (...) no es sano democráticamente que hay aun presidente con alta votación, pero con un parlamento opositor.