Países Bajos dejará de llamarse Holanda







06/10/2019 - 12:54:55

RT.- El Gobierno neerlandés ha decidido despojarse de Holanda como término de referencia al país y planea cambiarlo próximamente por el nombre oficial —Países Bajos— en todos los materiales promocionales y el posicionamiento en el extranjero, informó este jueves la revista de marketing Adformatie. El plan detallado, desarrollado junto con representantes de la industria del turismo y empresarios, será presentado para finales de este año.



De momento, Países Bajos se posiciona en el "marketing" como "Holanda", acompañado de un tulipán naranja. Con la nueva estrategia mantendrá el color naranja como oficial, pero buscará lograr que el resto del mundo lo vea como un país que participa en la creación de "soluciones pioneras para los desafíos globales", indica Adformatie.



El reposicionamiento global también tiene como objetivo deshacerse de la imagen del país asociado con la cultura del consumo de drogas y el Barrio Rojo de Ámsterdam. "Queremos presentar a los Países Bajos como un país abierto, creativo e inclusivo. Hemos modernizado nuestro enfoque", señaló una portavoz del Ministerio de Exteriores de Países Bajos, citada por The Guardian.



El nombre oficial del país figurará en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y durante el festival de la canción Eurovisión, que tendrá lugar en mayo en la ciudad neerlandesa de Róterdam. La selección de fútbol tampoco seguirá siendo Holanda, como la conocen en todo el mundo junto con las características camisetas naranjas.



La decisión del Gobierno neerlandés no carece de fundamentos, ya que técnicamente Holanda hoy en día solo es una importante región histórica situada en la costa occidental y formada por dos provincias, Holanda del Norte y Holanda del Sur.



El topónimo podría provenir de las palabras "holt lant" del neerlandés antiguo, con las que describieron una zona cerca de Dordrecht y que se traduce como "tierra boscosa".



En la mayor parte de la Edad Media Holanda era una entidad política gobernada por condes, y en el siglo XVII fue la región clave de la entonces República Neerlandesa, mientras que el reino de los Países Bajos apareció tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815, comprendiendo en aquel entonces no solo el actual territorio del país, sino también a Bélgica, Luxemburgo y parte de Alemania.