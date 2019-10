Segundo informante agrega presión a investigación de Trump por Ucrania







06/10/2019 - 12:46:54

VOA.- Un segundo denunciante ha hablado con el organismo de control interno de la comunidad de inteligencia y tiene información que respalda la queja de un denunciante original sobre los tratos del presidente Donald Trump con Ucrania.



Eso es según un abogado del denunciante original, quien presentó una queja formal ante el inspector general el mes pasado que desencadenó la investigación de juicio político.



Mark Ziad, hizo el anuncio el domingo durante una entrevista en el programa "This Week" de la cadena ABC con George Stephanopoulos. Zaid dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que el segundo denunciante, que también trabaja en inteligencia, no ha presentado una queja ante el inspector general, Michael Atkinson, pero tiene "conocimiento de primera mano que apoya" al denunciante original.



El denunciante original se quejó de que Trump estaba "usando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un país extranjero" en las elecciones estadounidenses de 2020.Trump y sus seguidores rechazaron las acusaciones de que hizo algo indebido.



El sábado por la noche, el presidente Trump, adelantándose a los reportes sobre el segundo informante, escribió en Twitter: "El primer llamado "denunciante" de la información de segunda mano entendió mi conversación telefónica casi completamente en forma equivocada, así que ahora se dice que van a la banca y otro "denunciante" está llegando desde el Estado en La Sombra, también con información de segunda mano. Se reunió con Shifty (senador Adam Shift). ¡Que sigan viniendo!".



La existencia del segundo denunciante siguió a la agitación de descontento dentro del propio Partido Republicano de Trump después de que llamó a China el viernes para investigar al hijo de Biden, que tenía negocios en China.



Los senadores republicanos de EE.UU. Mitt Romney, Ben Sasse y Susan Collins han expresado su preocupación por que Trump se comunique con países extranjeros para ayudarlo en su candidatura de reelección de 2020.



La llamada telefónica y la denuncia de un informante sobre irregularidades llevaron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a iniciar procedimientos de juicio político el 24 de septiembre a Trump, diciendo que sus acciones ponían en peligro la integridad de las elecciones estadounidenses y amenazaban la seguridad nacional.



Autoridades estadounidenses presionaron a sus pares ucranianos para que iniciaran investigaciones que pudieran beneficiar la agenda política del presidente Donald Trump a cambio de una reunión entre los líderes de los países, mostraron textos diplomáticos publicados el jueves por la noche.



Los documentos fueron dados a conocer por los demócratas en la Cámara de Representantes como parte de una investigación de juicio político para determinar si Trump presionó para que Ucrania investigara al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo en relación con la compañía de gas ucraniana Burisma.



Biden encabeza la mayoría de las encuestas de opinión entre los 19 demócratas que buscan la candidatura de su partido para enfrentarse a Trump en las elecciones de noviembre de 2020.



Kurt Volker, quien renunció hace una semana como representante especial de Trump en Ucrania, proporcionó los mensajes a la Cámara el jueves.



Los demócratas se están centrando en una llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en la que el republicano insta a su par europeo a investigar a Burisma y los Biden.



En las horas previas a esa llamada, Volker le dijo a un asesor del presidente ucraniano que una reunión entre los dos líderes estaba vinculada a un acuerdo de Kiev para investigar las elecciones estadounidenses de 2016, según las comisiones de la Cámara.



“Escuchado de la Casa Blanca, suponiendo que el presidente Z convenza a Trump de que investigará/ ‘llegará al fondo de lo que sucedió’ en 2016, concretaremos la fecha para visitar Washington”, escribió Volker.



Mensajes posteriores entre el aliado Andriy Yermak y Volker mostraron esfuerzos para fijar una fecha para una reunión Trump-Zelenskiy y emitir una declaración de Kiev anunciando un “reinicio” de las relaciones junto con las investigaciones sobre Burisma y las elecciones de 2016.



En un intercambio separado el mes pasado, otro importante diplomático estadounidense en Ucrania escribió que era “una locura” retener la ayuda militar al país. La desclasificación incluye mensajes del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, quien jugó un papel importante en los tratos con Kiev.