Always Ready, otra vez con sufrimiento





06/10/2019 - 07:53:32

Página Siete.- Otra vez, Always sacó a relucir su ímpetu para dar vuelta un partido que se le hacía cuesta arriba en los minutos finales, en el duelo de ayer jugado en el estadio Municipal de El Alto. El plantel de la banda roja venció por 3-2 a Royal Pari, con un gol en la recta final del encuentro.



La primera jugada del partido fue para el cuadro alteño, Joel Fernández intentó sorprender a Jorge Araúz con un remate cruzado, pero el portero respondió bien, en el rebote Carmelo Algarañaz no pudo definir. El plantel local se vio sorprendido en el sexto minuto de iniciado el lance, cuando abrió el marcador el volante Thiago Ribeiro, el brasileño definió un centro de Omar Vásquez, por el sector derecho.



Luego de la apertura del marcador el partido fue íntegramente dominado por el cuadro de Always Ready, que llegó al empate en el minuto 19, Marcos Ovejero superó en velocidad a José Luis Chávez por el sector derecho y lanzó un centro que recibió Algarañaz para definir con un remate bajo.



Los ataques del plantel alteño fueron incontables, pero en muchas ocasiones no llegaron a buen puerto, debido al orden defensivo que mostró el cuadro dirigido técnicamente por Francisco Maturana.



El gol del desequilibrio llegó en el minuto 41, cuando un centro de Ovejero fue mal despejado por la defensa del plantel inmobiliario y quedó en los pies de Sergio Adrián que aprovechó el regalo de la zaga cruceña para batir a Araúz con un remate bajo desde el área chica.



Con el marcador a favor de Always Ready se fueron ambos al descanso.



En el segundo tiempo el duelo siguió con el cuadro alteño como principal protagonista, pero la sorpresa llegó en el minuto 51, cuando Jimy Isita, que ingresó luego del descanso, anotó el empate tras un pase entre líneas de Pedro Siles.



Luego del tanto de la igualdad, la desesperación comenzó a aparecer en el cuadro local y el cansancio en los visitantes, por lo que el partido tuvo un trámite con dos equipos muy imprecisos en los arcos.



A cuatro minutos de final llegó el tanto de la victoria, tras una serie de rebotes en el área visitante Samuel Galindo definió con un remate cruzado que se desvió dos veces antes de ingresar al arco de Araúz.