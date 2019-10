Catar 2022: El cambio de fechas altera las eliminatorias Conmebol







06/10/2019 - 07:52:05

Los Tiempos.- Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Catar 2022 sufrirán un notorio cambio en sus fechas disputa, todo a raíz de que ahora la cita internacional se jugará a finales de ese año. Esta situación retrasa y acorta los plazos de juego para las 10 selecciones de Conmebol, entre ellas Bolivia.



El cambio de fechas del Mundial Catar 2022 se debe a que el excesivo calor del hemisferio norte (junio-julio) puede perjudicar el normal desempeño del campeonato. Por ello, se determinó que se desarrolle en otoño (21 de noviembre al 18 de diciembre).



Por vez primera, FIFA desarrollará un certamen en estas fechas, obligando a modificar los calendarios a las seis asociaciones continentales.



Asimismo, el Mundial de Catar 2022 tendrá la particularidad de que será el último con 32 naciones, así recién en 2026 (con sede a definir) habrá 48 países participantes.



Se inicia en 2020



Las eliminatorias sudamericanas Catar 2022 iniciarán el 26 de marzo de 2020 y concluirán el 16 de noviembre de 2021, durando un año y siete meses, menor tiempo de duración, dando a los países participantes al menos un año de margen hasta la cita internacional.



Comparando con anteriores eliminatorias, la de Rusia 2018 tuvo dos años de duración (8 de octubre de 2015 hasta el 10 de octubre de 2017).



Similar tiempo tuvo las de Brasil 2014. Las eliminatorias sudamericanas iniciaron el 7 de octubre de 2011 y concluyeron el 15 de octubre de 2013.



Para Catar 2022, ocho jornadas se jugarán en 2020 y las restantes 10 en 2021.



Las fechas 1 y 2 se jugarán el 26 y 31 de marzo, respectivamente; la 3 y 4 el 3 y 8 de septiembre; la quinta y sexta el 8 y 13 de octubre, y la séptima y octava tendrán lugar el 12 y 17 de septiembre.



La novena fecha se juntará con la décima el 25 y 30 de marzo de 2021; las jornadas 11 y 12, el 3 y 8 de junio; 13 y 14, entre el 2 y 7 de septiembre; las fechas 15 y 16, del 7 al 12 de octubre; finalmente, las fechas 17 y 18 darán fin a la eliminatoria el 11 y 16 de noviembre, respectivamente. No hay fechas de repechaje.



El próximo 3 de diciembre de 2019, en Cartagena, Colombia, los 10 países participantes de este proceso eliminatorio conocerán a sus rivales, escenarios y horarios para afrontar este largo camino.



Cuatro plazas y media



Una vez confirmadas las fechas y que no habrá incremento de países participantes, Conmebol ratificó sus cuatro plazas y media para clasificar a sus representantes a Catar 2022.



Bajo este panorama, sólo cuatro de 10 selecciones de Conmebol tendrán boleto directo hacia Catar. El quinto deberá asegurarse el puesto, posiblemente ante el cuarto de Concacaf por un principio de rotación, según dio a conocer el diario Diez de Honduras.



Anteriormente y desde 2010, Conmebol tuvo que lidiar ante Concacaf (2010), AFC (2014) y OFC (2018). Uruguay ganó los dos primeros sobre Costa Rica y Jordania, mientras que Perú lo hizo contra Nueva Zelanda.



En caso de confirmarse esta situación, Conmebol-Concacaf definirán una plaza, mientras que la otra se disputará entre Asia (AFC) y Oceanía (OFC).



La propuesta de cambiar la cantidad de accesos al Mundial no tuvo eco positivo en FIFA y la distribución de plazas para Catar 2022 tendrá la misma cantidad de países: Conmebol 4,5 cupos, Concacaf con 3,5, UEFA tendrá 13, CAF contará con 5, AFC tendrá 4,5 mientras que OFC contará con 0,5 (media plaza).



Los repechajes se jugarán en marzo de 2022, según informó FIFA.



APUNTE



La importancia de sumar en casa



Son 18 partidos los que separan a las selecciones de Conmebol del sueño de llegar al Mundial 2022 de Catar.



Si bien el fixture será distinto en esta oportunidad y en relación a las últimas eliminatorias, cada país deberá afrontar nueve cotejos en casa y otros tantos fuera de ella.



Sumando todo en casa, potencialmente se suma 27 unidades, puntaje que puede garantizar al menos llegar al repechaje a cualquier selección. Sumar 30 o más unidades suponen lograr uno de los cuatro boletos directos al campeonato mundial.