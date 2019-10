Bloqueo contra desmonte de tierras forestales en Roboré







06/10/2019 - 07:04:50

Ante el grave impacto de los incendios que devastaron más de tres millones de hectáreas de bosque y pastizales en la Chiquitania cruceña, el Municipio de Roboré cumple desde ayer un paro de 48 horas con bloqueos, exigiendo al Gobierno la declaración inmediata de desastre nacional por los incendios que afectan a Santa Cruz, además de pedir la derogatoria de normas que promueven el desmonte en tierras forestales en ese departamento.



Dos son los puntos de bloqueo que interrumpen el paso vehicular, según publicación de El Deber. El primer piquete está instalado en la entrada a Santiago de Chiquitos y en la salida de Roboré hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; además de bloquear la línea férrea.



Las instituciones de Roboré aprobaron un voto resolutivo en el que advierten que la emergencia no termina con la reducción del fuego, ya que la contaminación provocada por los incendios está causando enfermedades, la sequía golpea a varios municipios y se necesita afrontar con un plan de acción que oermita reforestar los bosques que se perdieron en el siniestro.



Por otro lado, plantearon el fin del “paquetazo” de leyes que permitió que se ejecute la política de la “ampliación de la frontera agrícola”. Exigen la derogación de las leyes 337, 502, 739, 740, 741, 1178, que tienen que ver con los “perdonazos” a la ejecución de los desmontes; la ampliación de la verificación de la Función Económica y Social; la ampliación para hacer desmontes en tierras forestales hasta 20 hectáreas.



Asimismo, observan el Plan de Desarrollo Económico y Social, por lo que piden la anulación de los decretos supremos: 3874, 3973 y normativas técnicas de la ABT orientadas a los desmontes, chaqueos y quemas.



Las instituciones advierten que el paro de 48 horas es una primera medida y que de no ser escuchados podrían radicalizar las medidas, por lo que recomendaron “tomar los recaudos necesarios para no utilizar estas vías de transporte”.



BAJAN INCENDIOS



El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de la Gobernación, Enrique Bruno, informó que los incendios en el departamento, han bajado considerablemente, debido a las lluvias ocasionales en algunos municipios.



El reporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) sostiene que se registra un total de 17 incendios activos en los municipios de San Miguel, Puerto Suárez, San Ignacio, Concepción, San Rafael, y San Matías, en los que se encuentran movilizadas 1.096 personas, entre bomberos y voluntarios que continúan mitigando los incendios.



“La emergencia continúa, pero hay un pronóstico en todo el departamento de lluvias y esperamos que una vez pase esta emergencia podamos atender con todo el plan de restauración y regeneración de toda nuestra flora y fauna”, dijo.



Por otro lado, en representación del gobernador Rubén Costas, el director del COED, Enrique Bruno, y autoridades de la Subgobernación de la provincia, rindieron honores póstumos a Simón Pérez Ramírez, persona fallecida en este municipio a consecuencia de los incendios. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz declaró 3 días de duelo.