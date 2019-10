Chi le dice a Evo que es un pecador y que convirtió a Bolivia en Sodoma y Gomorra







06/10/2019 - 06:55:59

Página Siete.- “Durante 13 años, lastimosamente, nadie tuvo las agallas de decir: ¡Señor Evo Morales usted está pecando, pida perdón a Dios y vuelva a Cristo!...”, dice Chi Hyun Chung, candidato a la Presidencia por el Partido Democrático Cristiano (PDC). En menos de un mes, el boliviano-coreano que radica en la ciudad de Santa Cruz logró posicionarse en el cuarto lugar de la preferencia electoral, desplazando en algunas regiones a Óscar Ortiz del tercer lugar que tenía ganado, según la última encuesta de Página Siete.



“Que yo sea campeón dentro las cuatro paredes de la iglesia, pero después, en la prensa, no decir nada por miedo a la persecución y otros; entonces dije es importante que seamos decididos. La gente y los pastores ven cómo lucho contra el pecado de la nación, que se lo declaró quitando la Biblia del Palacio de Gobierno, declarando la ideología de género como algo legal, insertando el pachamamismo en la Constitución, la idolatría, teniendo como resultado corrupción, incendio. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra ardió por el pecado”, añade el pastor evangélico de profesión médico.



A finales de agosto fue presentado como el candidato presidencial del PDC, en reemplazo del expresidente Jaime Paz Zamora, y comenzó a ocupar los titulares de prensa con propuestas como la que se debe educar a las mujeres para prevenir la violencia contra ellas. También declaró que los homosexuales necesitan asistencia psiquiátrica y espiritual, que Bolivia debe volver a ver el rostro de Dios y expresó su rechazo a la despenalización del aborto.



Chi Hyun Chung vive en Bolivia desde los 12 años. Llegó con sus padres, misioneros de la Iglesia Presbiteriana. Es uno de los fundadores de la Universidad Cristiana de Bolivia y de la clínica del mismo nombre en Santa Cruz. Junto a su familia “gestionó cerca de 70 iglesias presbiterianas en toda Bolivia, dos colegios, tres centros de desarrollo integral para niños y dos clínicas”, dice. “Hemos , gestionado orfanatos, centros de atención en salud en la cárcel, kinders, etcétera”, añade.



Como parte de su campaña, estuvo el martes en la ciudad de La Paz para participar en la entrevista radial organizada por la Asociación de Periodistas de La Paz y Erbol. Otorgó una entrevista a Página Siete, en la que contó que está recorriendo el país y viendo una Bolivia muy diferente a la que mostró en los últimos meses el gobierno, con el bombardeo de propaganda institucional a cargo del Ministerio de Comunicación.



“El nivel de pobreza es tan alto, sobre todo en el área rural, el gobierno la camufla sólo en tres ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero el resto del país está en completo abandono. Estoy visitando las poblaciones indígenas, hablando con sus representantes y están disconformes”, afirma.



Está molesto por la gran cantidad de afiches que vio del Presidente Evo y del Movimiento Al Socialismo (MAS) en todos los lugares por donde pasó.



“Estoy dando la vuelta a Bolivia y no hay una esquina sin carteles de Evo Morales y del MAS, es increíble. ¿De dónde salió tanta plata? Espero que no sea de nuestros impuestos, de nuestros recursos naturales. Eso me gustaría que aclaren. Y la gente cuando ve esa propaganda, en vez de querer votar por Evo, le da rabia”, sostiene.



El pastor evangélico nacionalizado boliviano hace 15 años llegó a La Paz desde Tupiza y Villazón, Potosí por tierra. Explica que tuvo dos razones: “No hay avión a esos lugares, sólo carretera, y yo no tengo presupuesto ni avión privado”.



Y cuenta: “Comiendo en los lugares de descanso del bus llegué a escuchar la verdadera versión de la necesidad de la gente. Beni está muy abandonado, entre Oruro y Potosí no vi una casa decente, no tienen luz, no entra el teléfono, internet ni pensar. Yo digo: si la gente se enferma no entra ni el teléfono. Esa gente me ha clamado postas sanitarias y una ambulancia”.



¿El Gobierno muestra una realidad diferente?



Es un discurso para los citadinos, para ganar su voto. Dice que hay internet en la zona rural pero la realidad es otra. Si concentramos el crecimiento económico sólo en los citadinos no habrá progreso en el sector agropecuario que produce los alimentos y vendrá la inflación. En Bolivia la comida es 20 veces más cara que en Estados Unidos, el costo de vida es altísimo porque la producción nacional es muy baja, comenzando por la comida.



¿Por qué se presentó cómo candidato?



En principio me preocupó el Código Penal, una copia de Venezuela, que se aprobó en dos meses, sin consentimiento de nadie. Qué vergüenza internacional, se tuvo que sacrificar dos vidas, y se detuvo, por eso Bolivia aún no se convirtió como Venezuela; pero ahora viene el Código Civil, que el Gobierno tiene bajo la manga, aparecerá de la noche a la mañana. Dios me dio esa visión para ayudar a salvar al país, lo digo simbólicamente, salvar al país económicamente, socialmente, e introducir al verdadero salvador, que es Jesucristo.



¿Cómo financia su campaña?



Ando en flota y cada jefe de campaña de cada departamento me invita el almuerzo, y peleo eso porque quieren que yo pague (ríe). Hay muchos jóvenes, aparecen 20, 30, y se ofrecen a ayudar en las redes sociales; en todos los departamentos tenemos grupos de jóvenes. Y la iglesia está apoyando de una manera extraordinaria, se unió fuertemente y existe un poder espiritual tremendo en Bolivia en favor de la transformación.



En poco tiempo las encuestas lo colocan en el cuarto lugar de la preferencia electoral.



La gente no cree en la propaganda repetitiva y desarrolló un rechazo y aburrimiento. Ve los carteles de Evo Morales y de Carlos Mesa y dice: “Por él no voy a votar’. ¿Por qué? Porque están derrochando dinero que se puede invertir en los abuelos. Carlos Mesa dijo que tenía ocho millones (sic) para su campaña, yo quisiera saber con cuánto comenzó Evo Morales su campaña. Al terminar su gestión tendrá que declarar y también declarar cuánto dinero tenía cuando comenzó su gestión, y con cuánto saldrá, igual que Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana. Yo estoy llegando al corazón de nuestro pueblo y Dios hace su obra creando la unidad del pueblo boliviano.



De su mismo partido surgieron denuncias de que pagó 100 mil dólares para ser candidato



Eso es mentira de Paola Barriga y Norma Piérola. Si insisten en eso que me demuestren. Yo no ingreso comprando el puesto.



¿A cuánto asciende su patrimonio?



Será un medio millón de dólares que incrementaré invirtiendo en la construcción de un edificio, con eso tendrá otro valor.



¿Con qué dinero financia sus obras?



Ahora se financia con los fondos de la universidad y con el convenio de Compasión Internacional, una fundación de ayuda a los niños. Tenemos la confianza de la fundación, seis años trabajamos con ellos.



Comenzamos con 200 niños y ahora tenemos 1.000 en Santa Cruz, a quienes damos almuerzo cuatro veces a las semana. También generamos recursos organizamos la ofrenda entre la familia y con eso ayudamos.

Chi en el atrio de la UMSA, en La Paz, donde estuvo el martes.

Gentileza PDC



¿Cómo ve a Evo Morales?, su universidad le dio el honoris causa?



Comenzó bien, humilde, parecía una persona que escucharía al pueblo indígena y sería defensor. Fue reconocido y condecorado por muchas universidades porque tuvo aciertos, como la nacionalización; actuó con audacia, pero no se necesita sólo audacia, ahora se precisa ciencia, tecnología, conocimiento, tecnicismo. Él sólo se agarró del modelo venezolano, ¿cómo pudo hacer eso? A esto se suma cómo creció la corrupción, hay un déficit económico fiscal, exceso de empleados públicos que duplica el gasto, en desmedro del cuidado que se debe dar a los discapacitados, a los adultos mayores. A esto se suma el ecocidio en la Amazonia, tantos animales muertos. ¿Qué gobierno cometió ecocidio? ¿En qué gobierno se vio tanta inserción de coca?



¿Cómo va su relación con la Iglesia Católica?



Estoy abierto. Pero no sé qué pasa con la Iglesia Católica parece que está apoyando a Carlos Mesa, al apoyar a Mesa estaría apoyando al grupo LGTBI, a grupos de género, grupos abortistas; nosotros somos próvida. Pero yo estoy abierto a que la Iglesia Católica pueda asomarse a nuestro proyecto porque profesamos el mismo principio.



EN pocas PALABRAs



Posición política: Capitalista que cree en el mercado libre.

Misión: Gestionar la economía del pueblo y ayudar a recuperar los valores que se perdieron en la familia y el cristianismo.

Propuesta para Bolivia: Federalismo, cada región debe gestionar sus recursos económicos.



Donal Trump : Me gustó que le hubiese ganado a Hillary Clinton y que reconoció a Jerusalén como capital de Israel.

Jair Bolsonaro: No tengo ninguna instrucción de Bolsonaro. Coincido con su postura capitalista de mercado libre y su forma de decir las cosas, claramente.



El niño coreano impresionado por los alimentos baratos en Bolivia



Cuando Chi Hyun Chung llegó a Bolivia, específicamente a Santa Cruz, tenía 12 años y venía de Corea del Sur, donde nació. Vino con sus padres, dos misioneros de la Iglesia Presbiteriana que tenían que cumplir su misión en este lugar del mundo.



Todavía niño, Chi no dejaba de sorprenderse por todo lo que veía en su nuevo destino, las costumbres de la gente, la forma de hablar y otros detalles, pero lo que más le llamaba la atención era “lo barato que costaba todo”.



“Allá en Corea, donde yo vivía, un plátano valía 20 dólares; aquí, en Bolivia, por menos de un dólar se tenía un racimo de plátanos. Eso me gustó en Bolivia. La carne también era barata, la leche, el queso”, cuenta.



Estudió en Santa Cruz, se graduó como médico en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y se especializó como cirujano, y es investigador en pie diabético. Salió a Estados Unidos, donde hizo un doctorado en Teología. Tiene masterados en educación superior y gerencia en salud pública, además de especializaciones en marketing, administración de empresas, alta gerencia y otros. Fue reconocido con el honoris causa en medicina, teología, educación.



“Tengo una gran influencia familiar, obviamente cristiana, y una formación académica que Dios me permitió. Todas las oportunidades que Dios me dio no las perdí, eso me hace marcar la diferencia como emigrante que llegó en su infancia a Bolivia y que se quedó a hacer sus negocios, y asuntos personales y relacionado siempre con la educación”, dice.



Junto a su familia fundó la Universidad y la Clínica Cristiana de Bolivia, además de 70 iglesias presbiterianas, dos colegios y otros centros de atención médica.



Está satisfecho por la ayuda social que se puede brindar con la clínica y la universidad Cristiana de Bolivia.



“Tenemos un hospital móvil desde hace 23 años que sale cuatro veces a la semana, con estudiantes que brindan al año un promedio de 200 mil atenciones médica gratuitas. Por esa razón creemos que existe una acepción de la población cruceña, porque nosotros, sin buscar un puesto político, con nuestros fondos propios hicimos esto”, afirma.



Chi decidió nacionalizarse boliviano hace 15 años, siete años antes se casó con Eun Hwa Kim (foto), de origen también coreano, y tienen cuatro hijos, el mayor de 22 años.



El pastor evangélico se siente agradecido y comprometido con Bolivia. “Hay algunas situaciones con las que uno se arraiga y se compromete, uno por la condición cristiana y otra por la amistad, y el compromiso. Tengo amistades en toda Bolivia, con gente que confía en mí, por eso tengo un deber moral con cada uno de los bolivianos en este último tiempo”, expresa.