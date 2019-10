Gobierno ve que el Cabildo interpela el modelo cruceño yse abre a evaluar con sectores







El Deber.- Las propuestas del Cabildo abrieron la puerta a temas de debate para oficialistas y candidatos de oposición, a dos semanas de las elecciones. Ayer, Carlos Romero, ministro de Gobierno, reconoció que la concentración fue “masiva e importante”, y complementó diciendo que son “muchos aspectos los que hay que evaluar”. En su lectura de fondo, el coordinador político departamental del MAS, ve que la crítica va dirigida hacia el modelo productivo cruceño.



“El Cabildo nos está planteando algunos temas estructurales. Se está interpelando, ojo, no al Gobierno, sino al modelo productivo cruceño. Nosotros tenemos que reflexionar en torno a esos pronunciamientos. Probablemente esa evaluación será de manera colectiva entre nosotros, y luego con otros sectores. Porque si se está poniendo en cuestión el modelo productivo cruceño, habrá que evaluarlo con los actores protagónicos del modelo productivo cruceño. Si hay voces que observan determinados aspectos, tendremos que evaluarlo”, afirmó.



Las declaraciones surgieron durante la realización de una ‘olla común’ en la casa de campaña de Rolando “Flaco” Borda, candidato a segundo senador del MAS.



Romero, quien formó un papel importante en el acercamiento entre el Gobierno y empresarios, se refirió de manera general a las determinaciones del Cabildo, de las que dijo que deben ser evaluadas. Estas demandas son exigir la abrogación de la ley 741 y el decreto supremo 3973 de chaqueos y desmontes; dar un plazo al INRA para el desalojo de asentamientos ilegales; y que el Cabildo sea el punto de partida para trabajar por un proyecto federalista para el país.

Reacción de empresarios



Consultado, Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), indicó que un debate sobre el modelo cruceño es posible, pero adelantó que “es amigable con el medioambiente”, tiene una mirada industrial, pero de respeto a la flora y fauna de la región.



“Lo que se entregó sin consultar, los avasallamientos, son temas que deben ser debatidos desde la legalidad; se debe tratar el uso de suelos, costumbres, y priorizar a los nacidos del lugar. La dotación respondió a un plan político más que al desarrollo económico. Esto debe ser enmendado. Las equivocaciones deben ser debatidas y enmendadas”, afirmó Rojo.



Federalismo en la campaña Ayer, los candidatos a la Presidencia Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No (BDN), asimilaron la propuesta de federalismo elevada por el Cabildo como parte de sus consignas en la recta final de la campaña electoral.



“Nos parece que es una propuesta que abre un espacio que tiene que escucharse. La palabra de Santa Cruz ha sido clave, quiero recordar que el Cabildo es un instrumento reconocido por la Constitución”, dijo Mesa en un recorrido por El Alto.



Ortiz dijo que las propuestas cívicas de federalización, defensa del 21-F, declaratoria de desastre y un 10% (de presupuesto del PIB) para salud son propuestas con las que coinciden plenamente.



En La Paz, Wilma Alanoca, ministra de Culturas, vio en el Cabildo “un acto de convocatoria a la división del país”, y abrir las heridas que intentaron sanar. “Una cosa es hacer política y pensar diferente y otra es tratar de dividir y confrontar al pueblo. Es muy lógico que lo hagan porque cuando uno sabe que va a perder, que no tiene el consenso de todo el pueblo boliviano y sabe que en las encuestas lideriza el MAS, esta es la respuesta nefasta”, dijo.



Romero se refirió también al federalismo, aunque desde un punto de vista reflexivo. “No vamos a decir ‘no, está descartado, estos son unos desgraciados’. Vamos a evaluar profundamente. Plantear el federalismo es replantear el modelo de Estado. Es un planteamiento mucho mayor que discutir el programa de gestión”, apuntó.

