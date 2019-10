Segundo aguinaldo: Opositores plantean ajustes; UCS, MTS y PAN-Bol lo rechazan







06/10/2019 - 06:45:43

La Razón.- El segundo aguinaldo genera sentimientos encontrados en la oferta programática de los partidos. El MAS plantea que se mantenga sin alteraciones; cinco frentes opositores lo apoyan, pero con ajustes, mientras que otros tres apuntan a eliminarlo.



El beneficio, denominado “Esfuerzo por Bolivia”, se paga a los trabajadores asalariados cuando el crecimiento interanual (de julio a junio) de la economía supera el 4,5%, de acuerdo con lo dictado por el Decreto Supremo 1802, de 2013.



Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) plantean que el otro aguinaldo siga sin alteraciones. “Dentro la propuesta están los incentivos en función al crecimiento económico del país, en ese sentido se tiene previsto mantener el segundo aguinaldo, todo con base a lo que establecen los indicadores económicos definidos por la ley”, señaló Jorge Silva, concejal y vocero, quien no ve necesario ajustes.



Eduardo Paz, vocero de Comunidad Ciudadana (CC), explicó que su plan es que el beneficio debe mantenerse, pero con algunas modificaciones legales. “En primer lugar, esto se debe pagar sobre cifras reales y confiables que no sean manipuladas por el Instituto Nacional de Estadística (INE)”. Además, postuló una cancelación diferenciada, solo para aquellos sectores que superaron el 4,5% de crecimiento.



En consonancia, Gonzalo Barrientos, diputado de Unidad Demócrata (UD) y portavoz de la alianza Bolivia Dice No (21F), afirmó que su planteamiento es ratificar el pago de este beneficio, con el fortalecimiento de las inversiones.



“Queremos crear empleos dignos y oportunidad para todos, ya que solo un 22% tiene salarios, por lo tanto hay que trabajar en la sostenibilidad y desarrollo económico. Hablar de segundo aguinaldo es un parche, pero debemos mejorar las condiciones y los salarios para que el beneficio sea sostenible”.



El vocero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Luis Ayllón, dijo que mantendrán el pago, pero solo para los que ganan menos, anulándolo para los demás. El candidato presidencial por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, indicó que apoya la medida, pero se aplicará solo para las empresas con utilidades y descartando su cancelación a los funcionarios gubernamentales.



“Aparte, los empresarios deben ser parte de todas las negociaciones, nunca más se debe dar una relación que solo tenga al Gobierno y los obreros”. La otra cara de la moneda tiene a los partidos que se oponen a este beneficio. Uno de ellos es Unidad Cívica Solidaridad (UCS), cuyo presidenciable, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que, si es elegido por los votantes, eliminará el segundo aguinaldo porque solo aplica a un pequeño sector de la población (estima un 15%), lo que afecta a la economía del país.



PERJUICIO



El vocero y candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Édgar Ramos, sostuvo que esta medida no tiene razón de ser en lo económico, al ser un perjuicio para empresas y microempresas. Mientras que el vocero del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), Abdías Cárdenas, manifestó que el beneficio no es sostenible, es electoralista y que, más bien, su frente apunta a impulsar el pago de un salario digno.