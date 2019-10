Human Rights: ONU debe negarle a Venezuela un asiento en el Consejo de DD.HH.







05/10/2019 - 16:29:18

VOA.- Human Rights Watch (HRW) instó este viernes a la Asamblea General de Naciones Unidas a que rechace la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para no premiar la “profunda crisis de derechos humanos” que ha provocado el Gobierno de Nicolás Maduro.



“Los países miembros de las Naciones Unidas deberían transmitir un mensaje claro al gobierno de Nicolás Maduro de que no premiarán las políticas crueles y abusivas que han destruido las vidas de millones de personas otorgándole un asiento en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU”, afirmó el director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado.



“La elección de Venezuela representaría una afrenta a un órgano cuyos miembros se supone deben observar los más altos estándares en materia de derechos humanos”, agregó.



En cambio, la organización sugirió apoyar a Costa Rica, que también opta, junto a Brasil, a ocupar uno de los dos puestos reservados para la región de América Latina y el Caribe, reporta el sitio de noticas Infobae.



“Ahora que Costa Rica anunció el 3 de octubre que competiría por uno de los dos asientos, los miembros de la Asamblea General, conformada por 193 naciones, tienen una oportunidad de impedir que representantes de Maduro accedan al consejo", apuntó HRW.



La elección de los próximos integrantes del Consejo de Derechos Humanos se realizará el venidero 16 de octubre. 14 de los 47 miembros serán seleccionados para un periodo de tres años que comenzará en enero de 2020.



En un principio, solo Venezuela y Brasil habían presentado candidatura para ganar los dos asientos de la región, lo que virtualmente aseguraba la victoria del primero, advirtió Infobae.



Entre los argumentos para condenar la candidatura de Venezuela, HRW citó sistemáticas violaciones de organismos gubernamentales a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura de opositores y prácticas de seguridad pública abusivas, que incluyen ejecuciones extrajudiciales.



HRW también apuntó que el gobierno de Nicolás Maduro no ha adoptado medidas para aliviar la “devastadora emergencia humanitaria” que ha llevado al "mayor éxodo de la historia de América Latina" y que el poder judicial no actúa de manera independiente, lo que mantiene impunes a los responsables de las violaciones.



La organización recordó que el gobierno en disputa de Maduro rechazó la resolución propuesta por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú, y firmada el 27 de septiembre, para crear un mecanismo independiente que investigue las violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014.



Esta actitud de Venezuela “no hace más que confirmar que no es apta para ocupar un asiento en el consejo”, sostuvo Human Rights Watch, pues los países miembros tienen la obligación de cooperar con el órgano de derechos humanos de la ONU.



La oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó en julio, un informe que describe abusos ya reportado por otras organizaciones internacionales, entre ellos, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos a la alimentación y la salud.



Carencias de Brasil



HRW también fustigó la candidatura de Brasil, “cuyo presidente, Jair Bolsonaro, emplea un discurso hostil respecto a las normas de derechos humanos”, se lee en el comunicado.



“Su gobierno ha dado vía libre, en la práctica, a redes delictivas que destruyen la Amazonía e intimidan y atacan a defensores de la selva. En Brasil hay problemas crónicos de derechos humanos, como la violencia policial y condiciones inhumanas en las prisiones,” agregó.



Sin embargo, HRW advierte que mientras Venezuela rechaza resoluciones en pos de la defensa de los derechos humanos, Brasil ha apoyado numerosas resoluciones del Consejo sobre distintos tipos de violaciones en todo el mundo.