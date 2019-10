Guaidó dice que existe una relación estrecha con la iglesia en general







05/10/2019 - 16:22:36

VOA.- Durante recorrido realizado este sábado por el mercado municipal de Chacao, en Caracas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, le dijo a la Voz de América que se se tiene relación estrecha con la iglesia en general, en la búsqueda de una solución al conflicto político que persiste en el país.



"Como ustedes saben, tenemos las mejores relaciones con la Conferencia Episcopal Venezolana, tenemos estrecha relación con la iglesia no solamente católica, sino en general", le dijo a la VOA.



Agregó que, hace unos días, su embajador en Israel, el rabino Pynchas Brener viajó "para establecer nuestros lazos con ese país.



Sobre los recientes anuncios por parte del gobierno en disputa y los acuerdos militares con Corea del Norte, el presidente encargado señaló que "el régimen está solo, aislado; nadie les da préstamos, no tienen la confianza de los venezolanos ni del el mundo".



"No es el momento ya de estar perdiendo tiempo. Los venezolanos no tenemos ya tiempo. Necesitamos soluciones urgentes a lo que estamos viviendo. No tenemos tiempo para estar en procesos que ellos ya ellos se levantaron, que ya ellos patearon", añadió.



Asimismo, rechazó los actos de xenofobia en contra de los venezolanos en el mundo, pero advirtió que, aunque se seguirá luchando contra ello, no hay que generalizar.



"Lo primero es que no hay que generalizar. Hay más de cinco millones de migrantes. Se ha solicitado e estatus de refugiado para facilitar el tema de los papeles, el tema de la legalidad de estas personas y al atención... Hay mucha vulnerabilidad en nuestra migración más humilde".



En el caso de Perú, agregó, hay casi 800 o 900 mil venezolanos con TPS y "debemos seguir avanzando en ese sentido", pero agregó que se seguirán haciendo las denuncias pertinentes.