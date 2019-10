Descartan muerte de partidos que no alcancen 3% de votación nacional





05/10/2019 - 16:03:46

Erbol.- Expertos en análisis político aseguraron este sábado que los partidos políticos que no obtengan el 3 por ciento de la votación nacional el próximo 20 de octubre, no perderán la sigla, porque el régimen de sanciones que establece la nueva Ley del Partidos Políticos de septiembre de 2018, recién entrará en plena vigencia partir de diciembre de 2021.



El abogado Iván Lima y los analistas Yerko Ilijic y Marcelo Arequipa debatieron en el programa Dos Tercios de la red Erbol el artículo 58 de la Ley 1096 de Partidos Políticos y coincidieron que esa norma tiene carácter transitorio al prolongar la vida de los partidos políticos obligándoles a cumplir una serie de requisitos antes de la vigencia total.



Lima manifestó que la nueva ley trabajada en cuatro años tiene una “mala técnica legislativa”. Ilijic cree que el texto “es una porquería en narrativa legislativa” y que el Tribunal Supremo Electoral toma la Ley de Partidos de Políticos como una casa de casinos de donde toma al azar el número del artículo que va a aplicar.



El abogado señaló que el artículo 58 cancela la personalidad jurídica a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, por “no haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron”.



Sin embargo por efecto de la Disposición Transitoria Tercera “todas las organizaciones políticas deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley, hasta el 31 de diciembre 2021”. Ilijic se pronunció por la desaparición de los partidos pequeños porque son ultra conservadores, antidemocráticos y son fachos; caso contrario, deberían resucitar al MSM de Juan del Granado y al Partido Verde.



¿Si tienen pocas posibilidades de alcanzar la presidencia, qué sentido tiene que sigan en carrera? preguntó Lima. Su colega conductor del programa desde Santa Cruz, Marcelo Arequipa, considera que esos partidos “están jugando a tener el diputado o senador de oro para desequilibrar la balanza para uno o para otro lado”.



“En el fondo, estamos yendo a un escenario donde la Asamblea esté gobernada por las minorías. Una cosa que llegues con dos diputados y otras, con seis diputados”, comentó Arequipa.



De acuerdo a las proyecciones de preferencia ciudadana, los partidos en riesgo de no alcanzar el temido 3 por ciento, es el MNR, UCS, Tercer Sistema, Panbol, Frente para la Victoria y PDC frente a los que tienen mayor opciones como el MAS, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No.