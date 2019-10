Así despidieron Sara, Marysol y José Joel a José José en Miami







Quién.- A las 5 de la maña los restos mortales de José José abandonaron la agencia funeraria ubicada en la Pequeña Habana —donde se embalsamó— para ser trasladado a la sucursal de Caballero Rivero Westchester, en donde se llevó a cabo su funeral, en el que estuvo acompañado de sus hijos José Joel, Marysol y Sara Sosa, que recientemente se reconciliaron, y su esposa Sara Salazar.



A las fueras del sitio en Miami, Florida, alrededor de 50 seguidores se dieron cita y vieron a José Joel llegar a las 13:00 horas, procedente de Aguascalientes, con lo que inició formalmente el tributo a uno de los intérpretes más importantes de la canción en México, en compañía de las cuatro personas que más amó en vida.



De acuerdo con gente presente al interior de la agencia funeraria, los problemas no estuvieron ausentes, reportes de la prensa a las afueras de Caballero Rivero Westchester, como Azteca Uno, dijeron que a los invitados de José Joel y Marysol no se les permitía el acceso, además, con el paso de las horas, también se especuló que Sara Salazar decidió ya no traer el cuerpo a México.



Para evitar mayores dimes y diretes, los tres hijos de El Príncipe de la Canción salieron y con la ayuda de un micrófono se dirigieron a los medios de comunicación: “Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, fue un velorio muy bonito, la verdad muy emotivo, con gente que no veíamos hace mucho, a los que abrazamos.



“Les agradecemos que sean partícipes de esta historia, gracias por ser parte de la familia Sosa Noreña, gracias por tanto y tanto amor, como decía la canción. Yo, Marysol y Sarita estamos en unión familiar, dando el último respeto a mi señor padre. Si hay un cuerpo, si lo vimos, si está aquí y lo dejaron hermoso, elegante, bello y digno; hubo mariachi, lloramos y vibramos”, dijo José Joel.



El primogénito de El Príncipe de la Canción no quiso responder acerca de si su papá se llegará en algún momento a México y se limitó a confirmar: “Fue un funeral muy bonito, todo lo demás lo platicaremos conforme lo aterricemos, pero mientras tanto, fue muy bonito”. Al agradecimiento se sumó el de Marysol: “Ha sido hermoso, hemos visto rostros que hace mucho no veíamos”.



Mientras que Sara no pudo expresarse, primero porque el llanto le quebraba la voz y después porque el micrófono que se adecuó para que la prensa los pudiera escuchar, sin necesidad de acercarse más de lo necesario, falló, y cuando lograron recuperar el audio, ella estaba de regreso en la agencia.



Versiones encontradas



Varios presentes en el funeral de José José hablaron con los medios de comunicación a su salida de despedirse de El Príncipe de la Canción, uno de ellos fue la conductora Lili Estefán, quien confirmó que en la ciudad de Miami, Florida, sí se le rendirá un tributo al intérprete en un teatro público.



“Es un teatro que encontraron disponible, se va a llevar a cabo desde las 11 de la amañas y hasta las dos de la tarde, la gente lo podrá ver en vivo a través del Canal 23 local y el pueblo puede llegar, tengo entendido que es de cuerpo presente, estará la familia y no sé si irá alguien a cantar. Tiene capacidad para, a lo mejor, tres mil personas”, adelantó Lili.



Estefán también relató cómo vio a los deudos de José José: “Los encontré en grupos separados, hablando con sus amigos. Sara Salazar estaba con su mamá y con unos amigos; recordamos anécdotas de cuando estuve en su casa, cuando nacieron mis dos hijos que me trajeron un anillo con las iniciales de mi hijo y a mi hija le trajeron una piedra de azabache con su nombre”.



En tanto, el periodista Luis Ernesto Berrios compartió una nueva versión: “El deseo de Sara es que él esté en Miami, él lo habló también, que quería estar con su esposa y su hija; lo sé por su viuda. El acuerdo al que llegaron es que el cuerpo va a los homenajes a México, pero regresa. Estuve con él, porque salió del retiro para hablar de Camilo Sesto. Estaba bien cuidado por su esposa e hija”.