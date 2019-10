Las mejores películas y series de ficción y fantasía que llegan en lo que resta del año







05/10/2019 - 10:26:27

Gizmodo.- El último trimestre del año ha comenzado, y aunque ya se han estrenado muchas de las películas más esperadas de 2019, como Avengers: Endgame, Joker, o John Wick 3, aún queda un repertorio bastante interesante e intenso de películas y series nuevas para lo que resta de año, incluyendo mucho Star Wars, brujos que se llaman Geralt y zombies.



Esta es la selección de las mejores películas y series (nuevas) que se estrenan entre octubre, noviembre y diciembre de 2019:



Películas



Lucy in the Sky



Lucy in the Sky es una película de drama y ciencia ficción que está protagonizada por Natalie Portman y en parte se basa en la vida de la astronauta de la NASA Lisa Nowak, quien intentó secuestrar a la novia de otro exastronauta con quien había tenido una relación amorosa. En la película, Lucy (interpretada por Portman) parece haber quedado muy afectada tras regresar a la Tierra después de su misión espacial, por lo que su vida comienza a volverse caótica.

Se estrena a partir del 4 de octubre.



Gemini Man



Esta es una película que muchos han intentado hacer durante 20 años, y por fin verá la luz del día. Doblemente protagonizada por Will Smith, su trama se basa en un asesino del gobierno que está envejeciendo por lo que parece quieren reemplazarlo por un modelo nuevo: un clon más joven de sí mismo, al que deberá enfrentarse.

Se estrena el 10 de octubre.



The Addams Family



Hay una nueva película de La Familia Addams en desarrollo, esta vez animada en 3D y con un reparto de estrellas para dar vida a sus personajes, incluyendo: Oscar Isaac (Poe en Star Wars) como Gomez Addams, Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) como Morticia, Chloë Grace Moretz (Kick-Ass y Dark Places) como Miércoles/Merlina y Finn Wolfhard (It y Stranger Things) como Pugsley/Pericles. Esta vez, los Addams se enfrentan a la vida en el siglo XXI.

Se estrena el 31 de octubre.



Zombieland: Double Tap



Han tenido que pasar 10 años para que por fin podamos ver la secuela de Zombieland, en la que regresan Tallahassee, Columbus, Wichita y Little Rock, esta vez para enfrentarse a zombies que han evolucionado y a nuevos sobrevivientes. Ah, y también regresa Bill Murray de la primera película.

Se estrena el 18 de octubre.



Maleficent: Mistress of Evil



La secuela de la película de 2014. Angelina Jolie regresa para volver a interpretar a la villana de Disney, que se desarrolla 5 años después de la primera película. Esta vez, una nueva guerra está a punto de comenzar entre Aurora y Maleficent, después de que Aurora aceptara casarse con el Príncipe Phillip, lo que podría tener como consecuencia la división del mundo de los humanos y el de las hadas.

Se estrena el 18 de octubre.



Jojo Rabbit



La nueva película de Taika Waititi, el director y escritor de Thor: Ragnarok, es una comedia oscura que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y en la que un niño alemán, llamado Jojo, tiene un amigo imaginario que es una versión idiota e infantil de… Adolf Hitler. Jojo comenzará a cuestionar su vida y las ideologías que lo rodean al descubrir que su madre está escondiendo a una niña judía para protegerla.

Se estrena el 19 de septiembre.



Terminator: Dark Fate



No sabemos cuán buena o mala va a ser, pero para muchos es suficiente que no solo se trate de una nueva película de Terminator, sino que esta vez no solo volveremos a ver Arnold Schwarzenegger interpretar al mítico robot del futuro, sino que también regresa Linda Hamilton para hacer de Sarah Connor, décadas después de la última vez que dio vida al personaje. De resto, tiene todo lo que podemos esperar de una película de la saga: un nuevo villano, nuevas habilidades para los robots y una nueva persona que mantener a salvo.

Se estrena el 1 de noviembre.



Doctor Sleep



La secuela de la mítica The Shining llega casi 40 años después, esta vez para contar la historia de un Danny Torrance adulto (interpretado por Ewan McGregor), luchando con los traumas de su pasado. Stephen King publicó su novela Doctor Sleep en 2013 como secuela del libro original, por lo que una adaptación al cine no iba a tardar.

Se estrena el 8 de noviembre.



Frozen 2



La historia de Elsa, Anna y el (a veces molesto) Olaf continúa en la secuela a la película de 2013 de Disney que rápidamente se convirtió en un clásico imperdible de la animación. Todas las estrellas de la primera película regresan para contar una nueva historia que llevará a las hermanas más allá del reino de Arendel en el que crecieron.

Se estrena el 22 de noviembre.



Jumanji: The Next Level



En 2017 llegó el reboot de Jumanji, esta vez basándose en una consola de videojuegos maldita en lugar de un juego de mesa. Parecía difícil que hicieran una película graciosa y divertida digna del nombre de la franquicia, pero lo lograron. Ahora, es el momento de una secuela, en la que regresan Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart y Jack Black, junto al resto de protagonistas de la primera película, para volver a meterse en el mundo del juego.

Se estrena el 13 de diciembre.



Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker



Sin duda una de las películas más esperadas del año por los nerds de todo el mundo. Se trata del final de la saga Skywalker, tras nueve películas de Star Wars a lo largo de más de 40 años. ¿Cómo concluirá la historia? ¿Por qué ha regresado el Emperador? ¿Qué será de Leia Organa? ¿Vencerá Rey a Kylo Ren, o recapacitará el hijo de Han y Leia? Tendremos que esperar para conocer las respuestas.

Se estrena el 20 de diciembre.



Series



The Mandalorian



The Mandalorian es la primera serie live action del universo de Star Wars, y contará la historia de un cazarrecompensas miembro de esta raza, que se desarrolla pocos años después de la caída del Imperio, es decir, tras los acontecimientos de Star Wars: Return of the Jedi. La serie está protagonizada por Pedro Pascal, Carl Weathers, Nick Nolte, Gina Carano y Giancarlo Esposito, y su creador es Jon Favreau (director y guionista de Iron Man y la nueva The Lion King).

Se estrena el 12 de noviembre en Disney+.



The Witcher



La mítica saga de novelas de fantasía de Andrzej Sapkowski, en la que se basó la exitosa trilogía de videojuegos que probablemente conoces, ahora será adaptada como serie de televisión por Netflix. Protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia, estará inspirada directamente en los libros, que cronológicamente se desarrollan antes que la historia de los juegos. Aquí veremos al silencioso Geralt luchar con monstruos y bichos, antes de involucrarse en los problemas de una hechicera y una princesa.

Se estrena en algún momento a finales de año en Netflix.



Watchmen



Damon Lindelof, uno de los responsables de Lost y The Leftovers, se ha encargado de hacer una nueva adaptación de Watchmen, la novela gráfica de superhéroes creada por Alan Moore. La serie se desarrolla en una versión de realidad alternativa en Estados Unidos, en la que los superhéroes y justicieros enmascarados son fugitivos de la policía por emplear métodos muy violentos. Algunos de ellos, intentarán dar inicio a una especie de revolución.

Se estrena el 20 de octubre en HBO.



His Dark Materials



La serie se basa en las novelas de Philip Pullman, en la que todas las personas tienen unos compañeros animales que no son más que nuevas manifestaciones del alma humana, y son llamados “daimonions”. La protagonista es una joven llamada Lyra (interpretada por Dafne Keen, a quien vimos como Laura en Logan), una huérfana que descubre un secreto que resulta muy peligroso. Los responsables de la serie dicen que es una adaptación fiel a los libros, pero aún así han cambiado algunos aspectos para modernizar la historia.



Se estrena el 3 de noviembre en BBC One en el Reino Unido e Irlanda, y el 4 de noviembre en HBO en el resto del mundo.