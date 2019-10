Casi la operan por una lesión cerebral cuando en el hospital creyeron que su maquillaje de zombie era real







05/10/2019 - 10:13:28

Gizmodo.- La historia tuvo lugar a comienzos de esta semana, cuando la bailarina profesional Jai Fears termina en una sala de emergencias a punto de sufrir una operación por presunta lesión cerebral traumática. Los doctores no se habían dado cuenta de que las lesiones en la cabeza eran en realidad maquillaje de zombie.



Al parecer, Fears se encontraba en una sesión de fotos “Glam Gore” para la campaña de marketing de una compañía que ofrece maquillaje para Halloween. La mujer estaba en una sesión para transformarla en zombie cuando comenzó a tener un ataque de pánico y la trasladaron a la sala de emergencias de un hospital con el maquillaje ya terminado.



Sin embargo, y según Fears, cuando llegó el personal médico no estaba seguro de cuál era el problema y, confundiendo su maquillaje hiperrealista con una emergencia médica grave, comenzaron a prepararla en la sala de traumatismo.



Para empeorar las cosas un poco más, Fears no podía casi hablar, los médicos luchaban por entender lo que estaba diciendo a través del ataque de pánico, “Entraron en alerta máxima y dijeron que iban a regresar a la sala de emergencias y que probablemente yo estaba en estado de shock”, cuenta.



La mujer ha contado a varios medios que cuando llegó a la sala de emergencias nadie seguía sin darse cuenta de que todo era un maquillaje, y “al principio no les dije nada porque simplemente asumí que podían ver que era falso”.



Finalmente todo quedó en un susto y el personal terminó dándose cuenta de que se tratataba de maquillaje. A Fears la trataron por ansiedad antes de ser dada de alta el mismo día.