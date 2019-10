Nuevas pruebas: Algo realmente grande debió impactar en la Tierra hace 12.800 años







05/10/2019

Gizmnodo.- Nuevas pruebas provenientes de Sudáfrica añaden credibilidad a la idea de que un gran asteroide o cometa chocó con la Tierra durante el Pleistoceno, un evento que posiblemente desencadenó la extinción de muchos animales grandes y al mismo tiempo afectó a las poblaciones humanas a escala global.



Además de América del Norte y del Sur, Groenlandia, Europa occidental y Medio Oriente, ahora podemos agregar el sur de África a la lista de lugares donde los científicos han descubierto pruebas de un evento calamitoso que ocurrió hace 12.800 años.



Una nueva investigación publicada esta semana en la revista científica Palaeontologia Africana describe la presencia de un exceso de platino en el material sedimentario extraído de un yacimiento en Sudáfrica que se remonta a este periodo. Los meteoritos están repletos de platino, y un impacto con un objeto desintegrador lo suficientemente grande podría propagar el platino por todo el mundo, según el equipo de investigación, dirigido por Francis Thackeray del Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica.



La espiga de platino de 12.800 años de antigüedad es la primera que se encuentra en el continente africano, y es una prueba más de la hipótesis del impacto del Dryas Reciente. Según esta teoría, un cometa o un asteroide golpeó la Tierra durante el Pleistoceno, provocando un invierno nuclear que provocó la caída de las temperaturas en todo el mundo. La pérdida asociada de vida vegetal condujo a la extinción de muchas especies animales grandes, junto con posibles perturbaciones de las poblaciones humanas en todo el mundo.



Thackeray y los coautores del estudio, Philip Pieterse de la Universidad de Johannesburgo y Louis Scott de la Universidad del Estado Libre, descubrieron el pico de platino en antiguos depósitos de turba en el yacimiento Wonderkrater en la provincia de Limpopo, en Sudáfrica.



“Nuestro hallazgo respalda al menos parcialmente la muy controvertida hipótesis del Dryas Reciente”, explicó Thackeray en un comunicado de prensa. “Tenemos que explorar seriamente la idea de que el impacto de un asteroide en algún lugar de la Tierra pudo haber causado el cambio climático a escala mundial y contribuido en cierta medida al proceso de extinción de grandes animales al final del Pleistoceno, después de la última edad de hielo”.



De hecho, el momento del supuesto impacto coincide con la desaparición de muchas especies animales en todo el planeta. África no fue la excepción, ya que el periodo Dryas Reciente (de 12.800 a 11.500 años atrás) fue cuando varias especies, incluidos los búfalos, las cebras y los ñus gigantes, se extinguieron. Al mismo tiempo, hay pruebas de que las poblaciones humanas también podrían haber sufrido. El pueblo de Clovis en América del Norte, por ejemplo, de repente produjo menos herramientas de piedra durante este periodo, y se ha documentado una caída similar en la producción de herramientas de piedra en la cultura Robberg del sur de África.



“No podemos estar seguros, pero un impacto cósmico podría haber afectado a los humanos como resultado de los cambios locales en el medio ambiente y la disponibilidad de recursos alimentarios asociados con el cambio climático repentino”, dijo Thackeray.



El nuevo estudio también describe el descubrimiento de polen antiguo en Wonderkrater que se remonta al periodo de Dryas Reciente. El análisis químico de este polen fosilizado apunta a disminuciones de temperatura, que coinciden con un periodo de enfriamiento similar en el hemisferio norte.



Allen West, un geólogo estadounidense retirado que estudia la hipótesis del impacto del Dryas Reciente, dijo que el nuevo estudio es importante “porque sugiere que el evento de impacto del Dryas Reciente tuvo efectos globales”. Antes, los científicos “sabían que había afectado a casi todo el hemisferio norte, pero no el Sur”, dijo a Gizmodo. “Luego se publicó otro estudio que muestra un pico de platino en Pilauco, Chile, lo que indica que América del Sur se vio afectada. Ahora, sabemos que el sur de África también se vio afectado, a casi 8000 kilómetros de distancia del yacimiento similar más cercano en Siria, haciendo de este un evento global”.



Es importante señalar que la hipótesis del impacto durante el Dryas Reciente es una idea muy controvertida, dada la falta de pruebas. Los críticos dicen que existe una “discrepancia de edad entre los diferentes yacimientos donde se han encontrado los marcadores de impacto propuestos, y que gran parte de la evidencia, como las microesférulas magnéticas, los nanodiamantes, el cuarzo chocado y otros minerales, son de naturaleza ambigua y están abiertos a interpretación. Tampoco ayuda que un cráter de impacto asociado no se haya vinculado al supuesto evento.



Dicho esto, un descubrimiento fascinante de 2018 reveló la presencia de un cráter de impacto oculto bajo el glaciar Hiawatha en Groenlandia. El cráter mide alrededor de 31 kilómetros de ancho y golpeó la Tierra en algún momento entre 3 millones y 12.000 años atrás. Este podría ser el cráter de impacto del evento Dryas Reciente, pero se necesitan más pruebas.