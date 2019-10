La visión de la ABI sobre el Cabildo







05/10/2019 - 08:46:54

Bajo el título de "Cabildo deriva en lucha de poder de frentes opositores y enarbola la bandera federalista de 2008", la gubernamental Agencia Boliviana de Noticias (ABI) muestra una visión distinta a todas las notas que se publicaron en diversos medios de comunicación.



Santa Cruz, 4 oct (ABI).- El cabildo convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz derivó el viernes por la noche en la lucha de poder de frentes opositores y el pedido de federalismo, consigna que fue lanzada en 2008 como una forma de impedir que el Gobierno nacional ejerza su legítimo y constitucional control sobre las funciones del Estado en ese departamento oriental.



Fue la primera vez que el gobernador de Santa Cruz y ex dirigente cívico, Rubén Costas, estuvo ausente del palco principal. El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín fue abucheado. "¡Deje la tarima!", le gritaron desde el auditorio.



"A partir de hoy que este Comité empieza a trabajar con ese sueño de poder autodeterminarlo y vamos a empezar a trabajar por ese federalismo", señaló el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luís Fernando Camacho, en el mitin realizado a los pies del Cristo Redentor.



El 23 de agosto de 2008, el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, planteó que ya no era suficiente la autonomía, sino que había que pasar al federalismo, cinco días después se reunieron los prefectos de Tarija, Pando, Santa Cruz y Beni, junto con los presidentes de sus Comités Cívicos, y decidieron acciones de fuerza de manera escalonada, en algunos casos de carácter terrorista y delincuencial, en los cuatro departamentos, en contra del Estado boliviano, del Gobierno y las instituciones.



Bajo la consigna "federalismo, democracia y libertad", 11 años después el Comité Cívico aseguró que este 4 de octubre es el "punto de partida para empezar a trabajar por los sueños federalistas".



Horas antes, los representantes de la extrema derecha expresaron su respaldo al cabildo, que se constituyó en la palestra de la lucha de poder de los frentes opositores.



Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa, Leopoldo Fernández, Guido Áñez, entre otros, animaron a la oposición a no permitir que la supuesta dictadura en la que vive Bolivia continúe.



"Puedo soportar estar preso injustamente ya 11 años, pero no podemos permitir que conviertan a Bolivia en una prisión. Los bolivianos no debemos nunca resignarnos a vivir humillados. Vamos todos al Cabildo a los pies del cristo Redentor", dijo en un video Fernández, exprefecto de Pando, procesado por la masacre de campesinos en El Porvenir en 2011.



Por su parte, Áñez, exministro implicado en la Masacre de Octubre de 2003 que reside en Estados Unidos, dijo mediante redes sociales que "hoy estaré en el Cabildo, a los pies del Cristo Redentor, no lo puedo hacer físicamente porque la dictadura no me lo permite".



Reyes Villa, exprefecto de Cochabamba y líder de Nueva Fuerza Republicana (NFR), también manifestó su apoyo al cabildo y rechazó la candidatura del presidente Evo Morales en las alecciones del 20 de octubre. El 11 de enero de 2007, la ex autoridad arengó desde esa ciudad: "¡Adelante Santa Cruz con su independencia!"



Los detractores del mandatario agrupados en el Comité Cívico Pro Santa Cruz convocaron a sus seguidores a protestar por la supuesta ilegalidad de la candidatura de Morales, aunque su postulación tenga el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral.



Carlos Sánchez Berzaín, que huyó de Bolivia a Estados Unidos tras la Masacre de Octubre de 2003, aprovechó también las redes sociales para calentar ese evento "con capacidad para destituir autoridades".



En esa línea, Sánchez Berzaín arremetió contra Morales, como cuando era el Ministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, por estar vinculado a los productores de hoja de coca y a la corriente política de izquierda.



El Comité Cívico Pro Santa Cruz apeló, además, a los incendios en la Chiquitania para convocar a la gente en un intento por responsabilizar al Gobierno de ese desastre natural.



"Y para solucionar el problema de raíz y porque nos cansamos de pedir y de exigir, les pregunto ¿están dispuestos a impedir y desalojar la dotación y los asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas ejecutadas por el INRA que no han cumplido todos los requisitos establecidos por ley?", consultó Camacho, quien dio un plazo hasta el lunes 7 de octubre a las 12:00 para el desalojo de los asentamientos ilegales.



Asimismo, el mitin instó ir a las urnas con la consigna del "voto castigo" a Morales, que se ubica en el primer puesto de las encuestas con cerca del 40% de la intención de voto, muy por delante de los partidos y alianzas de opositores que también respaldan el cabildo en Santa Cruz.



Las elecciones subnacionales para gobernadores y alcaldes se realizarán después de las justas electorales nacionales del 20 de octubre.