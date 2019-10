Farías excluye a legionarios para el amistoso que Bolivia jugará con Venezuela







05/10/2019 - 08:25:00

La Razón.- El seleccionador de Bolivia, César Farías, eligió a 23 futbolistas que juegan en clubes nacionales para el amistoso con Venezuela, el próximo 10 de octubre en Caracas. Los delanteros Carlos Saucedo y Juan Carlos Arce, y el portero Daniel Vaca fueron nuevamente convocados.



Saucedo, jugador del club San José, es el actual goleador del torneo Clausura con 11 anotaciones. La lista de convocados fue difundida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) a través de su página en Facebook, este viernes.



Farías citó también, como principal novedad, al volante Erwin Sánchez, hijo del excentrocampista, exmundialista y actual técnico de Blooming, Erwin "Platiní" Sánchez, y al portero de Oriente Petrolero, Romel Quiñonez, quien vuelve a la Verde tras un paréntesis prolongado.



Los jugadores citados son:



Porteros: Jorge Arauz (Royal Pari), Daniel Vaca (The Strongest), Romel Quiñonez (Oriente Petrolero)



Defensores: Adrián Jusino (Bolívar), Guimer Justiniano (Royal Pari), Jefferson Ibáñez (Guabirá), Oscar Ribera (Bolívar), Enrique Flores (Bolívar), Gustavo Olguín (Oriente Petrolero),Carlos Añez (Oriente Petrolero), Juan Aponte (Wilstermann).



Volantes: Paul Arano (Blooming), Erwin Sánchez (Blooming), Leonel Justiniano (Wilstermann), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonardo Vaca (Bolívar), Antonio Melgar (Wilstermann), Diego Hoyos (Guabirá).



Delanteros: Gilbert Álvarez (Wilstermann), Rodrigo Ramallo (San José), Carlos Saucedo (San José), Vladimir Castellón (Bolívar), Juan Carlos Arce (Bolívar).



FARÍAS GANA $US 65.000 AL MES



Página Siete.- El seleccionador de la Verde César Farías tiene un salario mensual de 65.000 dólares, aproximadamente, según el informe económico que presentó ayer la Federación Boliviana de Fútbol a los clubes de la División Profesional. La cifra supera en casi un 20% el monto que recibía Eduardo Villegas.



En el detalle mostrado a los dirigentes de los equipos se informó que a Farías se le pagó 260 mil dólares de adelanto por los cuatro meses del año (desde septiembre hasta diciembre), lo que quiere decir que el DT venezolano habría recibido 65.000 dólares por mes. Fuentes de la federación, que asistieron al encuentro de ayer, confirmaron la cifra que es para todo el cuerpo técnico del DT.



Se especificó que Farías tiene un contrato de confidencialidad que no permite que la FBF dé la cifra “exacta” de su salario. Según el informe de ayer, el actual seleccionador de la Verde recibe casi el 20% más de lo que cobraba el cochabambino Villegas, quien tenía un sueldo de 55.000 dólares, que incluía a todo su equipo de trabajo.



El dato surgió en el consejo de presidentes de la División Profesional. Los directivos se reunieron durante casi cinco horas en un hotel de la zona Sur de La Paz. En el informe también se dio a conocer que la FBF le pagó 85.000 dólares a Villegas, por la rescisión de contrato.