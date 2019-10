Mal momento para Lampe







05/10/2019 - 08:24:43

Correo del Sur.- El arquero boliviano Carlos Lampe pasa uno de sus peores momentos en San José, equipo enfrascado en una crisis económica hace meses, y ayer decidió entrar en huelga ya que no se le paga desde julio, mes en que la institución anunció su renovación.



“No he cobrado ningún sueldo desde que llegué al club, es más, le he prestado mucho dinero al club de mi bolsillo. Todo tiene un límite, la paciencia se termina”, dijo Lampe a los medios al momento de asumir la decisión de no entrenarse.



El guardameta internacional de 1,92 metros lamentó que el presidente de San José, Wilson Martínez, no haya cumplido con pagarle después de citarlo varias veces en la sede del equipo, de llamarlo y decir incluso que iría hasta su casa para entregarle algún monto adeudado, según relató.



La situación fue crítica cuando el jueves el club pagó un salario retrasado al grupo de futbolistas, pero sin tomar en cuenta al experimentado portero.