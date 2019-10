Puña vuelve al once de Always Ready para recibir a Royal Pari





05/10/2019 - 08:23:20

El País.- Este sábado a partir de las 15:00 en el estadio Municipal, de El Alto el plantel de Always Ready recibe la visita de Royal Pari en el encuentro que corresponde a la décima quinta fecha del Campeonato Clausura. Los dirigentes del club millonario decidieron invitar a los hinchas para que observen este juego de manera gratuita, pues quieren que el choque sea una fiesta deportiva y a estadio lleno.



Los hinchas que acudan al escenario deportivo tienen que vestir los colores del club paceño que juega en Al Alto, pero ello no será óbice para que el campo deportivo quede lleno, los directivos explicaron que quieren volver a «enamorar» al hincha del fútbol para que apoye al plantel, no menos cierto es que en las últimas fechas en todo el país los partidos se disputan en familia, por lo que tanto Always Ready como Bolívar realizaron ofertas para la fecha 15.



«Todo el público está invitado para ver este partido que sin duda tiene su atractivo, además los jugadores están trabajando duro para regalarle una alegría a los hinchas», expresó el dirigente del club, Fernando Costas, quien también aseveró que la planilla está concentrada ya que será compromiso complicado, pues el rival está yendo de menos a más.



Sebastián Núñez, director técnico del plantel millonario podrá contar con equipo casi completo, pues tanto Alejandro Bejarano como Kevin Romay están habilitados, ya solo dependerá del chileno para que ambos jueguen desde el primer minuto. En la semana el equipo trabajó sin pausa, el entrenador movió fichas, pero recién confirmará el once inicial el mismo día del encuentro.



«Tenemos un compromiso con los hinchas», comentaron los jugadores quienes también convocaron a los seguidores del millonario para que el estadio quede repleto y así mostrar que el plantel es uno de los equipos que más aficionados convoca en este torneo que fue bajando en cuanto a asistencia de público en todo el país.



Por su lado, el elenco de Royal Pari llegará a la ciudad de La Paz para quedar concentrado y después trasladarse a El Alto y exponer su mejor estantería para cumplir con el objetivo. El técnico Maturana aseveró que la planilla está preparada, además en más de una ocasión dijo que los planteles deben entrenar y realizar mucho trabajo para jugar donde les toque y de igual a igual, algo que dejó con una interrogante a la prensa cruceña.



El inmobiliario enfrentará este partido después de ganar el pasado fin de semana al elenco de Real Potosí por la mínima diferencia (1-0), ese resultado permitió que el plantel escale posiciones, por lo que se quiere mantener en el grupo de los equipos que busca una clasificación a un campeonato internacional, para ese propósito el entrenador dijo que sólo queda realizar trabajos y más trabajos. Orlando Quintana dirigirá el partido y será colaborado por Samuel Jancko y Roger Basualdo.



Equipos



Always Ready: Raúl Olivares; Eduardo Puña, Luis Copete, Nelson Cabrera, Francisco Rodríguez, Damir Miranda, Samuel Galindo, Mirko Tomianovic, Sergio Adrián, Cristhian Árabe y Marcos Ovejero. DT: Sebastián Núñez



Royal Pari: Jorge Araúz; Marco Barrios, Alan Loras, Guimer Justiniano, Rodrigo Cabrera, José Luis Chávez, Thiago Ribeiro, Omar Vásquez (Pablo Zeballos), Omar Siles, Layonel Figueroa y John Mosquera. DT. Francisco Maturana