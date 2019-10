Obligado a ganar, Blooming ante Nacional







05/10/2019 - 08:21:59

El Día.- Un triunfo lo acercará a su objetivo de conseguir un cupo a la Copa Libertadores. Blooming está obligado a sumar las tres unidades este sábado cuando reciba a Nacional Potosí (19:30), compromiso a disputarse en el estadio "Tahuichi" Aguilera por la décima quinta fecha del torneo Clausura de la División Profesional.



Para este duelo los celestes tendrán el regreso de Rafael Mollercke (Rafinha) y Junior Sánchez, que por diferentes temas no estuvieron en la derrota frente a The Strongest. Además, Rubén Cordano fue sancionado con cuatro fechas y su lugar será custodiado por Marco Daniel Vaca.



Por otra parte, el plantel potosino no contará con Edzon Pérez que salió expulsado ante Destroyers. La "banda roja" arrastra una racha positiva frente a la academia este año.



Rival directo. Diez puntos los separan en la tabla acumulada: Nacional Potosí suma 76 y Blooming 66.



Un victoria celeste acortará cifras y pondrá en expectativa la clasificación a una Libertadores, pues la academia de momento tiene Sudamericana 1.



Rafinha que superó una lesión en la rodilla derecha será de la partida al igual que Junior Sánchez, quien cumplió un partido de suspensión por acumulación de la quinta tarjeta amarilla.



El arco es un problema para el entrenador Erwin Sánchez, ya que este jueves se conoció que Cordano recibió cuatro fechas de suspensión por la roja que sufrió ante Aurora en Cochabamba. Ante el "Tigre" Carlos Jimenez ocupó su lugar pero expuso su falta de experiencia, por lo que todo apunta a que Marco Vaca será el dueño de los tres palos.



Invicto. Este año se han enfrentado en tres oportunidades y todos fueron triunfo para los de Alberto Illanes: el 31/01 2-0, 07/04 por 0-1 y el 14/08 fue goleada de 5-0.