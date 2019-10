Hinchas de Aurora prometen vaca para eludir descenso







05/10/2019 - 08:19:35

Opinión.- Todo suma para alimentar el ánimo de los jugadores de Aurora, mismo que se encuentra bastante golpeado con el presente poco alentador. Al calor de la urgencia por sumar (el cuadro marcha penúltimo en la tabla de posiciones y el descenso es una sombra latente), un grupo de hinchas se presentó ayer en el complejo de la laguna Alalay con el fin de “motivar” al plantel con una charla y una promesa: darle una “vaquita” a cambio de que se esmeren y eviten el descenso de categoría.



Todo aconteció desde las 9:10, horario en que los barras asomaron al recinto e ingresaron a la cancha principal de ensayos, donde ya se situaban los futbolistas. Allí también estaba el estratega Julio César Baldivieso, al frente del “batallón celeste”.



Veinte minutos duró la suerte de “arenga”, que fue un tanto cerrada, tomando en cuenta que se produjo al centro del gramado y los únicos actores involucrados han sido los jugadores y los simpatizantes.



El encuentro concluyó con un sonoro aplauso, indicio de un buen final.



Ni bien el grupo egresó del lugar de prácticas, el que se aproximó fue el gerente de Aurora, Mirko Cornejo. A lo lejos se escuchó claramente la queja lanzada abiertamente: “¿Por qué hacen entrar a la gente en la cancha?”.



Sandra Valencia, parte del directorio celeste y esposa del presidente Jaime Cornejo, también expresó su sorpresa, aunque el contacto concluyó en buenos términos. “Esta institución merece respeto, ¿quién vino a apoyar?, ¡dígannos!”.



Antes de abandonar el complejo, quien tomó la palabra fue Miguel Ángel Sánchez, cabeza de los que se presentaron como barras.



“Es importante que sepan que no están solos, que tienen toda una barra detrás. Juntos vamos a salir de toda esta mala situación. Hemos venido a brindar nuestro apoyo, a dar nuestro voto de confianza”.



Garantizó que su propósito no es generar división con la dirigencia, sino crear una “fuerza única”.



“Será entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Julio (Baldivieso) está muy contento. Indicó que es la primera vez que sucede algo similar. Hay un compromiso entre nosotros de concretar una sola fuerza. Estamos creando un pequeño proyecto con el que queremos dar un incentivo aparte. Haremos una vaquita”, ahondó, aunque prefirió no dar detalles con respecto a los montos porque los mismos se están generando de a poco.



Consultado sobre el apoyo a la gestión de Jaime Cornejo al frente del Equipo del Pueblo, Sánchez (exsocio del establecimiento cochabambino) prefirió no hablar. Dijo que lo vital es eludir la pérdida de la categoría en la División Profesional.



No obstante aclaró que la intención no es “mellar la dignidad de la familia Cornejo”.



“No es conveniente entrar en una guerra de dimes y diretes. En el fondo, en toda la campaña que realizan los hinchas, no hay ninguna participación de exdirigentes. No tenemos mala intención. Estamos a la cabeza de un cuerpo técnico de lujo (Baldivieso) que no se basa en la parte económica, sino en el cariño por la institución”.



El plantel celeste se enfrentará mañana a un importante escollo. Deberá medirse con Guabirá (15:00), en Montero, por la fecha 15.



La importancia de sumar como visitante es esencial ya que de ello depende la posibilidad de ir dejando los últimos escalones de la tabla de posiciones correspondiente al torneo doméstico (acumula solo 9 enteros).