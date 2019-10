A dos semanas de elecciones: Bolivia enfrenta por lo menos 4 conflictos sociales y políticos







05/10/2019 - 08:04:54

El Diario.- A 14 días de las elecciones generales, el Gobierno central a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene por lo menos cuatro conflictos sociales, regionales y políticos de sectores como los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, indígenas del oriente, Conade y médicos con demandas sectoriales, regionales y nacionales que muestran un escenario complejo para el proceso electoral dado que uno de los principales pedidos es la defensa y el respeto a la democracia, la declaratoria de desastre nacional por los incendios y el pedido de los galenos de ingresar a la Ley General del Trabajo, exigencia que es respaldada por varios sectores sociales.



CABILDO CON MÁS DE UN MILLÓN



Ayer, se realizó el cuarto cabildo de la cruceñidad donde a convocatoria del Comité Cívico Pro Santa Cruz se reunieron cientos de miles de cruceños de la capital y de las 15 provincias del departamento y de otras regiones del país que llegaron hasta la plaza del Cristo Redentor.



En más de cinco horas se emitieron encendidos discursos de representantes cívicos, de organizaciones sociales, indígenas, un representante de los bomberos voluntarios y Waldo Albarracín, presidente del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), quien calificó la multitudinaria concentración como “un ejemplo de dignidad para todos los bolivianos”.



Las principales resoluciones del cabildo cruceño fueron en defensa de la Chiquitania que desde ayer 4 de octubre marcó el ultimátum al régimen de Evo Morales para dejar sin efecto dos normativas consideradas atentatorias a las tierras de la Chiquitania y Amazonas, además de marcar el lunes como plazo para la verificación de los asentamientos en el oriente boliviano.



Los encendidos gritos de “¡Evo dictador!, Evo asesino!” fueron los más pronunciados a lo largo del encuentro de la cruceñidad y el preludio al anuncio del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien afirmó que ante la amenaza de fraude electoral para imponer la candidatura de Evo Morales, los bolivianos tienen el derecho de desconocer esa elección.



“Hemos definido juntos rebeldía y desobediencia frente a un posible fraude. Es nuestro derecho y eso no es sedición, es soberanía, es valentía y eso nos sobra a los cruceños”, afirmó Luis Fernando Camacho, quien también convocó a controlar el voto en las urnas.



POTOSINOS



Otra de las organizaciones cívicas que están en movilizaciones es el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que después de un Consejo consultivo confirmó realizar un paro de actividades en Potosí a partir del lunes 7 de octubre con el inicio de protestas escalonadas.



La entidad resolvió dar plazo al Gobierno hasta el miércoles para que atiendas sus demandas, de no ser así, las movilizaciones se radicalizarán desde el jueves.



Los movilizados demandan mayores regalías por el litio y la abrogación del Decreto Supremo 3738 que define la alianza con la alemana Acisa.



El segundo punto es reforzar el piquete de huelga de hambre instalado en la Sede de Gobierno con el presidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari. Las instituciones afiliadas a Comcipo enviarán como mínimo a dos personas para que se incorporen el sábado al piquete.



CABILDO DEL 10



El presidente de Conade, Waldo Albarracín, confirmó la realización de un cabildo en defensa de la Chiquitania y la defensa del voto en las elecciones generales del próximo 20 de octubre, el mismo que se realizará en la ciudad de La Paz y en otras ciudades del país.



En principio, el Conade anunció la realización de un paro cívico indefinido en rechazo a la repostulación del binomio Morales- García. Según había expresado días atrás Rolando Villena, ex defensor del Pueblo y miembro del Conade, el paro no se llevará adelante por “falta de condiciones materiales”.