Albarracín anuncia que el 10 de octubre habrá un Cabildo en La Paz







05/10/2019 - 08:03:11

El Deber.- Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), anunció este viernes que el 10 de octubre, fecha en que se celebra el Día de la Democracia, se realizará un Cabildo en la ciudad de La Paz. El anuncio lo hizo este viernes a los pies del Cristo Redentor, durante su participación como orador en el Cabildo cruceño.



Albarracín, que dio un encendido discurso ante los miles de personas que se dieron cita en el lugar, señaló que la lucha de los cruceños por la democracia debe convertirse en un ejemplo para todos los bolivianos y que es por ello que no se debe descansar en la defensa de las libertades en el país.



"Es importante recordar que al pueblo boliviano le ha costado sangre recuperar la democracia de las garras de los dictadores y no vamos a permitir que nos roben la democracia. Es un deber patriótico y vamos a luchar hoy día, mañana y todo el tiempo para que estos dictadores no solo se vayan a su casa, sino se vayan a la cárcel, porque ese es su lugar", dijo Albarracín.



Al finalizar el cabildo, mediante Twitter, el rector de la UMSA y representante del Conade, confirmó la convocatoria al cabildo paceño.



El Cabildo de hoy en Santa Cruz es un ejemplo de dignidad para todo el país, invito a todos al segundo cabildo del 10 de octubre en La Paz para decirle a los dictadores ¡que se vayan! El 20 de octubre, así como el #21F, volvamos a decirle NO al gobierno masista ¡Viva Bolivia! pic.twitter.com/aHy2walWiQ

— Waldo Albarracin (@w_albarracin) October 5, 2019