En cabildo dicen que la mano asesina que quemó la flora y fauna, recibirá castigo







05/10/2019 - 07:59:34

Página Siete.- La representante de la Iglesia y de las mujeres, Andrea Vaca Barberí, durante el cabildo en defensa de la democracia y de la Chiquitania, pidió una oración en medio de la concentración y manifestó que la mano asesina que quemó la flora y fauna a raíz de los incendios forestales, recibirá un castigo.



Refiriéndose a las consecuencias de los incendios forestales que se registran hace más de 100 días en ese departamento y que ya arrasaron con más de 3 millones de hectáreas, Vaca sentenció que "la mano asesina que quemó tu flora y fauna, recibirá el castigo".



Asimismo agregó que la Chiquitania reverdecerá y florecerá nuevamente, pero que el lugar fue mancillado por una mano criminal que quiso tomar esas tierras, que ahora deben ser defendidas.



"Cómo me duele el alma de verte mutilada, se quemaron los bosques de la Chiquitania, que un tiempo no podrán volver a florecer, como me duele el alma, se quemaron los ceibos, los tajibos, han silenciado el canto de las aves, el rugido del puma y del tordo silbador, como me duele el alma no ver más esas hermosas parabas (...) han sido mancillado por mano criminal, que ambicionaron tus tierras, quieren quitarte el suelo para sembrara la muerte y también la maldad", mencionó.



Asimismo, refiriéndose al tema de la democracia, sostuvo que "la libertad no se pide, se defiende" y que tanto Santa Cruz como Bolivia, "tiene hambre de justicia". "Los cruceños tenemos hambre de ver líderes que sirvan y amen a su pueblo y no se sirven de él".