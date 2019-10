RIN bajan más de lo previsto por el Gobierno







05/10/2019 - 07:21:51

El Deber.- En nueve meses del año, las Reservas Internacionales Netas (RIN) bajaron en más de $us 1.200 millones. A principios de año, el Gobierno estimaba este monto como límite, por la importación de maquinaria y la balanza de pagos en todo 2019.



Según los últimos datos del Banco Central de Bolivia (BCB), de los $us 8.946 millones que se guardaba hasta diciembre de 2018, las RIN bajaron a $us 7.656 millones al 27 de septiembre de este año. Es decir, hay un 14,4% desde fines de 2018, lo que significa, un total de $us 1.290 millones menos este año.



Lo que queda en el BCB, significa un 49,3% menos, en relación al año 2014, cuando se acumularon $us 15.123 millones.



El ministro de Economía, Luis Arce, sostuvo el fin de semana pasado, durante una entrevista televisiva, que las RIN se estaban estabilizando.



Por su parte, el analista económico de la Fundación Jubileo, René Martínez, notó que en los últimos meses del año, las compras de Navidad y la ejecución de la inversión aumentarán las importaciones, se reducirán las exportaciones y las RIN tenderán a disminuir más. “Es un tema estructural que pasa por el tipo de cambio que está congelado y una moneda sobreapreciada”, dijo.