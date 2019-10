Por elecciones y desaceleración, el precio de las casas cae en 10%







05/10/2019 - 06:54:46

Página Siete.- La incertidumbre causada por el año electoral y la desaceleración de la economía repercuten en los precios de los inmuebles, que cayeron entre 5% y 10% en comparación con el año pasado, de acuerdo con varios agentes inmobiliarios.



“Hemos visto que ha habido una reducción de precios de entre el 5% y 10% en los diferentes tipos de inmuebles, no es una bajada muy pronunciada. Lo que se percibe es que ha habido un ajuste, que no es alarmante por el tema de las elecciones y la incertidumbre que genera”, explicó el fundador de portal de compra y venta Ultracasas, Carlos Jordán.



Además de la reducción de los precios de los inmuebles, otros efectos que los agentes inmobiliarios atribuyen al proceso electoral del 20 de octubre es la salida de inmuebles del mercado y un aumento en el interés de adquirir una vivienda a través de los créditos de vivienda social.



“Es algo que siempre sucede en años electorales, la gente tiene más cuidado con sus inversiones por la incertidumbre que generan las elecciones y en nuestro caso eso ha hecho que los precios se reduzcan ligeramente en estos meses”, explicó Joel M., un agente inmobiliario independiente.



Joel, además, indicó que algunos de sus clientes prefirieron sacar sus propiedades del mercado, luego de esperar largos periodos de tiempo y haber reducido los precios de los mismos en porcentajes importantes.



“También está el tema de la desaceleración de la economía o por lo menos la percepción de que hay una desaceleración, ya que algunos de mis clientes tuvieron sus casas o departamentos en el mercado por periodos largos de tiempo y, al ver que no se vendían, prefirieron retirarlos del mercado para no tener que dejarlos más baratos”, agregó.



Por su parte, Doryel Salazar, gerente general de la inmobiliaria Clickea, señaló que desde hace unos meses su cartera de clientes que buscaban vender un inmueble se redujo: de tener 100, ahora trabaja con unos 80.



“Tenemos clientes que en este último tiempo nos han pedido retirar sus anuncios y han decidido esperar a ver qué pasa en las elecciones para vender sus inmuebles, pero eso es algo común en años electorales. Otro de los efectos que hemos visto es que otros propietarios han bajado los precios de sus inmuebles hasta en 40%”, manifestó.



Respecto a la preferencia de las personas a comprar propiedades mediante créditos de vivienda social, Salazar indicó que se percibió un incremento en el interés de la gente, sobre todo de los jóvenes, por acceder a este tipo de financiamiento bancario.



“Estamos viendo que hay mayor interés de la gente de comprar su primera vivienda a través de estos créditos. Esto para evitar poner dinero en una cuota inicial a causa de la incertidumbre que existe, pero también por el temor que existe de que este tipo de financiamiento desaparezca con otro gobierno”, dijo.



Los alquileres de locales



Página Siete hizo ayer un recorrido por diferentes zonas comerciales, donde pudo evidenciar la existencia de una cantidad considerable de locales comerciales disponibles.



Al respecto, el fundador de Ultracasas indicó que si bien el mercado se mantuvo estable, al existir una percepción de menores ingresos en la economía, el público invierte menos en el consumo, de manera que los negocios se ven afectados.



“Cuando hay algún ajuste o la percepción de una recesión, la gente tiende a dejar de consumir como antes y eso podría explicar que los negocios que alquilaban locales hayan preferido dejarlos por otros más económicos y éstos hayan vuelto al mercado”.