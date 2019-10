DGAC prohíbe a ocho aviones de BoA que presten servicio en El Alto







05/10/2019 - 06:53:02

El Deber.- La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió la circular informativa DGAC -0113/2019 que dispone la suspensión temporal de las operaciones de las aeronaves B-737CL, a partir del 10 del presente mes, en el aeropuerto internacional El Alto (La Paz).



La comunicación, cuyo alcance es para la comunidad aeronáutica, detalla que se da en el marco de la competencia de la DGAC, Ley 2902 artículo 14 inciso C, artículo 121 inciso C, y considerando los eventos ocurridos de ‘shimmy damper’ y las sugerencias contenidas en los informes emitidos por las áreas correspondientes. Lleva la firma del director ejecutivo suplente, Juan Carlos Moreira Palenque.



La vigencia de la medida es hasta que se realicen las evaluaciones que permitan establecer las medidas de mitigación de riesgo a un nivel aceptable, que demuestren que las aeronaves en cuestión -B-737CL- puedan realizar operaciones seguras en el aeropuerto internacional paceño.



El shimmy damper es un término que define la unidad hidráulica individual, que resiste repentinas cargas de torsión aplicadas a la rueda frontal del avión durante las operaciones en tierra, permitiendo un giro suave de la misma.



Operadores aeronáuticos



Desde Amaszonas Línea Aérea se indicó que en su flota no cuentan con aeronaves cuyas características estén contenidas en la circular informativa de la DGAC.



Mientras que en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), su gerente general, Ronald Casso, indicó que tienen conocimiento de la disposición y que antes de la fecha dispuesta por la circular BoA está restringiendo sus operaciones con este tipo de aeronaves al aeropuerto de El Alto. Sus itinerarios ajustados contemplan la operación con aeronaves 737 Nueva Generación (NG).



Informó de que BoA tiene una flota de 20 aeronaves, de las cuales ocho son tipo Boeing 737 CL. Empero, aclaró que cuentan con la capacidad suficiente para continuar con las operaciones aéreas, puesto que dentro de su flota tienen aeronaves 737 NG.



A decir de Casso, todos los procesos de mantenimiento -preventivo (mandatario y de conveniencia), correctivo y realimentación- son realizados de acuerdo con los manuales del fabricante y aprobados por las autoridades aeronáuticas respectivas.



El 8 de marzo de la presente gestión, el portal especializado en noticias de aeronavegación News in Flight reportó que un Boeing 737-300 de la estatal BoA sufrió un shimmy damper al aterrizar en el aeropuerto de El Alto. Su amortiguador principal izquierdo del tren de aterrizaje falló al planear, causando vibraciones.



Lectura técnica



Para el experto en aviones Samuel Montaño, la restricción tiene que ver con el aspecto técnico, por la antigüedad de las naves.

“Operar en el aeropuerto de El Alto es distinto al de Santa Cruz. En el oriente es más fácil porque el consumo de oxígeno es mayor. En cambio, en El Alto se esfuerza el avión y la estructura. Por lo tanto, cuando tienen desgaste, estos aparatos deben salir de los aeropuertos de altura, no aptos para naves antiguas”.



En total, BoA cuenta con 24 aviones de tipo B-737, según el Registro de Aeronaves Aprobadas para operar en espacio aéreo de la DGAC, con datos actualizados hasta el 11 de junio de 2019. Todos estas naves estarían cuestionadas por el comunicado, según el experto, que cree que hubo presión, desde afuera del país, que obligó a la DGAC a tomar la decisión mencionada.