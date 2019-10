La construcción de viviendas particulares cayó en un 30%







05/10/2019 - 06:51:39

El País.- Tanto la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) como la Federación que aglutina a este rubro coincidieron en que Tarija pasa por una recesión en la edificación de viviendas y departamentos particulares, a tal punto que cayó hasta en un 30 por ciento respecto a años anteriores, por lo que muchos trabajadores emigraron a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.



El ejecutivo de la Federación de Constructores de Tarija, Carlos Salvatierra Mendoza, admitió que Tarija pasa por una disminución en cuanto a la demanda de mano de obra, mucha gente frenó su actividad por la recesión económica, aunque algunos llevan adelante la edificación de sus viviendas.



Migración



“Sobre las construcciones nuevas, no es como años antes, hay mucha baja en la demanda, antes era el “boom” en Tarija pero ahora ha disminuido en más del 30 por ciento respecto a años anteriores”, sostuvo a tiempo de agregar que también influyó en la migración de la mano de obra a otras ciudades del país.



Muchos trabajadores especializados se van a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz porque son ciudades más grandes y donde existen más oportunidades de trabajo para el constructor tarijeño, porque “a nivel nacional es buscado y solicitan su mano de obra”, detalló.



Por su parte, el vicepresidente de la Cadeco, Jaime Vaca, sostuvo que si bien tienen asociados que trabajan en obras públicas del estado, también se encuentran varias empresas que se dedican al rubro privado, a la construcción de condominios, viviendas y departamentos.



“Años atrás teníamos la información de que había una demanda por parte de mucha gente en el tema de departamentos y viviendas, incluso la banca privada con el afán de colocar sus créditos inmobiliarios e hipotecarios necesitaban que alguien ejecute este tipo de obras, pero ahora ha bajado”, indicó.



Agregó que muchas compañías se dedicaron a la construcción de este tipo de edificaciones, pero que existe una sobre oferta, por la coyuntura que vive en el departamento. Este tipo de empresas afiliadas no llegan a la docena, pero existen otras particulares –más chicas- que no las tiene registradas que también ejecutan este tipo de obras.



“Hemos visto que en Cercado en la zona central y espacios aledaños existen construcciones ejecutadas con departamentos familiares a la venta, peor hay una sobre oferta de ellos y la demanda es baja”, argumentó.



Aseguró que el rubro de la construcción pasa por la peor crisis de los últimos años debido a que bajó drásticamente la inversión pública, que si bien entre 2009 y 2012 se atravesaba por un periodo afortunado cuando prácticamente muchas empresas del resto del país se instalaron en Tarija, ahora sucede todo lo contrario.