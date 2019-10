Ministro de Hidrocarburos observa pésima planificación en la Gobernación de Tarija







04/10/2019 - 21:37:49

Tarija, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, observó el viernes que existe una pésima planificación en la Gobernación de Tarija, que en los últimos cuatro años recibió más de 1.000 millones de dólares por renta petrolera, que no se reflejan en la ejecución de obras para el desarrollo de esa región del sur del país.



"Mi opinión es que hay una pésima planificación en la Gobernación, una pésima proyección, no tienen una visión de lo que es Tarija, no tienen una visión de qué quieren los tarijeños, entonces no hay desarrollo, porque el desarrollo no es gastar la plata en cemento, el desarrollo es visualizar en la agroindustria o algo que genere recursos", dijo a los periodistas.



Recordó que en los últimos cuatro años Tarija "recibió más de 1.000 millones de dólares de renta petrolera", que no se reflejan en las inversiones que hace el Gobierno departamental.



Agregó que el departamento de Tarija fue el que más recursos recibió de renta petrolera, que llegó a más de 5.000 millones de dólares en los últimos 13 años.