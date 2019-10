Sistema Andino define dinamizar el transporte, comercio y telecomunicaciones en la región







04/10/2019 - 21:11:31

La Paz, (ABI).- La IV Reunión del Sistema Andino de Integración (SIS) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que se realizó en la ciudad de La Paz, definió el viernes dinamizar las telecomunicaciones, el transporte y el comercio para beneficiar a los habitantes de los países que integran ese bloque.



El secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, informó que la denominada "Declaración de La Paz", busca fortalecer los mecanismos de integración de la región y el reconocimiento de una etapa que implica los compromisos nuevos para que cada uno de los miembros del SIS los ejecute de manera coordinada.



"Vamos a implementar, esperamos en un corto tiempo el roaming para que no haga más cobros de llamadas internacionales dentro la Comunidad Andina, también hemos aprobado una decisión importante en materia de transporte terrestre de carga, también la decisión que está a punto de tomarse en temas migratorios y por supuesto una decisión que está reglamentada que tiene que ver con interconexión eléctrica", dijo Pedraza a la ABI.



En la declaración, los países definieron trabajar en coordinación con los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración en temas de emergencia.



"En situaciones de emergencia, movilización de recursos humanos, técnicos, financieros y otros que se requieran para la prevención y atención de desastres (incendios, terremotos, deslizamientos de magnitud, entre otros)", establece el punto 6 de la declaración.



De igual manera, definieron generar mejores instrumentos o mecanismos para la "profundización" de la integración social, económica y cultural de la región, digitalización de trámites, interconexión energética entre países andinos y otros de la región; fortalecimiento de la zona de libre comercio de la Comunidad Andina; facilitación del comercio, fortalecimiento de la complementariedad comercial entre otros.



Para Pedraza, el proyecto del tren bioceánico es de gran "importancia" para la CAN porque los países que integran el bloque necesitan ese sistema de movilidad para sus mercancías y una vez que se plasme la más beneficiada será esa institución.



"Creo que la construcción del tren bioceánico va a permitir un incremento notorio para nuestros niveles de exportación y una facilitación del comercio y una reducción de costos, que de ultimas nos va hacer mucho más competitivos y nos va a permitir hacer crecer nuestros mercados", precisó.



Afirmó que ese tema fue abordado en el encuentro en La Paz a iniciativa de la presidencia Pro Témpore de Bolivia y se recibió información de la CAF sobre el cofinanciamiento para los estudios del proyecto.



"Esto significa una gran noticia, primero por supuesto para Bolivia, segundo para la CAN y tercero para el continente", añadió.



Manifestó que el punto ocho de la declaración también marca la importancia de continuar promoviendo el desarrollo de normas que favorezcan a la inversión pública, privada y mixta e intracomunitaria.



Entre otros puntos de esa declaración, que tiene 26 acápites, está incluido el fortalecimiento de la Universidad Andina Simón Bolívar, la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, originar la proclamación del Decenio Andino de lenguas Afrodescendientes con la finalidad de fortalecer y revitalizar dichas lenguas.