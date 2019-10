María Galindo: Santa Cruz hace temblar al Gobierno a pesar de su centralismo







04/10/2019 - 13:43:12

El Deber.- "Santa Cruz no solo instala una agenda política para la región, sino que (también) lo hace de manera nacional", dijo María Galindo, líder de Mujeres Creando.



La activista considera que las determinaciones que se tomarán hoy (viernes) en el Cabildo, convocado por la Asamblea de la Cruceñidad, tendrá una repercusión en todo el país.



Esta posición la mantiene pese a que no tiene una buena opinión del Comité Cívico pues a su criterio, es una institución "patriarcal" que no representa al "cunumi", "al otro cruceño".



"Santa Cruz hace temblar al Gobierno a pesar de su centralismo. Lo que se hace, se decide en Santa Cruz, adquiere influencia en otros departamentos", apuntó en entrevista con EL DEBER Radio.



Para el Cabildo se ha anunciado que se harán seis preguntas a la ciudadanía que estarán relacionadas con la situación de emergencia que se vive en la Chiquitania por los incendios forestales que han arrasado más de 3 millones de hectáreas en esta región y también por la defensa del referendo del 21 de febrero.



"Las causas de ese incendio (Chiquitania y otras regiones en el país) son un terreno de debate político y con causas objetivamente fáciles de dominar como son los chaqueos (acción que) está en función de la exportación de carne a China y por el proyecto de biodiésel", manifestó Galindo, que también criticó un "falso socialismo" que utiliza el MAS para llevar adelante sus políticas.