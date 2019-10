Transporte pesado urge acuerdo tarifario en Arica para normalizar viajes







04/10/2019 - 13:26:24

La Paz, (ABI).- El representante del transporte pesado internacional, Gustavo Rivadeneira, urgió el viernes la firma de un acuerdo tarifario que permita tener certidumbre sobre las operaciones en el puerto chileno de Arica, Chile, ya que, al no existir reglas claras, el sector teme que se vuelva a impedir el paso para la carga boliviana por esa terminal marítima.



"Nos preocupa un comunicado de la Terminal Puerto de Arica, en sentido de que no se habrían concluido las mesas de negociación, lo que deja en incertidumbre al transporte en cuanto al servicio", informó a los periodistas.



Explicó que el sector se siente temeroso de enviar nuevos camiones a Arica, porque pueden volver a quedar parados en el lugar, si no se firma un acuerdo lo más pronto posible.



Hasta el momento, dijo que alrededor de 450 camiones bolivianos ya fueron despachados por la administración de Arica, hacia territorio boliviano, pero debido a la lentitud del proceso, un "importante" número de motorizados continúa en el puerto, aunque no señaló el número.



"Están saliendo los camiones, pero no se está dando la agilidad que requerimos nosotros para hacer dinámico nuestro servicio y hacer dinámico el comercio exterior", agregó.