Vice: El Cabildo servirá para ver quiénes irán a la elección subnacional

El Deber.- El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó en las últimas horas que el Cabildo que tendrá lugar esta tarde en Santa Cruz servirá para visibilizar a las personas que competirán por la Alcaldía y la Gobernación de ese departamento en las elecciones subnacionales de 2020.



"Es un Cabildo donde ya se van a visibilizar a las futuras personas que van a competir por la Gobernación y la Alcaldía de Santa Cruz, es su derecho, por eso, en el marco del derecho democrático, adelante, y esperemos que no exista ningún desborde violento", dijo, de acuerdo al reporte de "Detrás de la Verdad".



La segunda autoridad nacional respondió afirmativamente cuando se le consultó si la masiva concentración que se espera es "política", pero aseguró que forma parte del derecho democrático de la población e instó a que no existan hechos de violencia.



"Mientras no haya ningún tipo de violencia y no se afecte a la economía del país, está bien, es parte de su derecho democrático", dijo el titular, que participó de la entrega de departamentos en el condominio Patuju.



Para esta jornada se prevé que tenga lugar la masiva concentración cruceña en defensa de la democracia y de la tierra, en esta oportunidad se apunta a diferenciarse de las tres concentraciones anteriores que se celebraron en Santa Cruz en el siglo XXI.



Al contrario de lo que ocurrió en el Cabildo por la autonomía y las 11 tareas (junio de 2004) y al de la autonomía y trabajo (enero de 2005), en esta oportunidad la música, los fuegos artificiales y el baile serán cambiados por la sobriedad y crespones negros en solidaridad con la Chiquitania.



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que “son momentos muy duros para el pueblo cruceño y la sobriedad será el reflejo de este evento”. El dirigente cívico se refería a los más de 3,5 millones de hectáreas que todavía arden en la Chiquitania y en protesta por la decisión del Gobierno que se resiste a emitir la declaratoria de desastre nacional.