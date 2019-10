Segundo día de paro en Ecuador pese al Estado de Excepción vigente







04/10/2019 - 12:16:39

La Hora.- Las intensas negociaciones y diálogos entre representantes de la transportación y delegados del Gobierno no se concretaron en acuerdos, por lo que el paro de transportistas se mantiene hoy viernes 4 de octubre de 2019, aseguraron sus dirigentes.



Según afirmaron, la única condición que ellos plantean para levantar la medida de hecho es que se derogue el Decreto presidencial que elimina el subsidio a la gasolina extra y diésel, lo que no fue aceptado por los delegados del Gobierno.



La propuesta oficial, según los dirigentes, es establecer una serie de compensaciones que los gremios dicen no aceptar.



Estado de excepción



Con el decreto ejecutivo 884 vigente desde ayer, avenidas, exteriores de terminales terrestres y otros puntos del país amanecieron con miembros de las Fuerzas Armadas.



Su disposición es "proteger áreas estratégicas y velar por los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos", según su cuenta de Twitter.



Hasta ayer, a las 19:30, la Fiscalía reportó que al menos siete personas fueron procesadas en Guayaquil, después de ser detenidas por participar en las manifestación. Tres por paralización de servicio público y cuatro por robo. Mientras, en Los Ríos, hubo un aprehendido por bloquear la vía, quien también fue procesado.



No ceden ante el Gobierno



Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, aseguró que han mantenido las puertas abiertas para dialogar con los diferentes delegados del Ejecutivo, como Paúl Granda, presidente del Directorio del IESS, pero que no dio los frutos esperados.



“El único punto que pide la transportación de Ecuador es que se derogue ese Decreto, porque es atentatorio a la escuálida economía de los ecuatorianos”, manifestó Calderón.



Por su parte Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), agregó que el Gobierno ofrece medidas compensatorias a la transportación.



Pero, dijo, el Decreto ha elevado los combustibles y la operación del transporte no soporta la carga económica que eso les representa, por lo que al no haber acuerdos con el Gobierno, ratifican la medida de hecho en todas sus modalidades.



Divisiones entre transportistas



Sin embargo, un sector que se deslinda del paro es el de transporte pesado. Su presidente, Luis Felipe Vizcaino, dijo que abren el diálogo con el Ejecutivo y no se suman a la medida de hecho.



Además, aseguraron que el bloqueo de vías que afectaron calles y carreteras del país fue generado por ciudadanos y organizaciones sociales que respaldan el paro ya que, señaló, también se ven afectados por las medidas económicas.



El diálogo para intentar superar el paro continuará este día, aseguraron. Los dirigentes también cuestionaron el Estado de Excepción que decretó el presidente, Lenín Moreno; sin embargo reconocieron que es una potestad del Ejecutivo.



Mientras que Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, afirmó que con o sin Estado de Excepción continuarán con las movilizaciones y preparando una huelga nacional prevista para mediados de este mes.



Tatamuez aseguró que este no es un paro solo del sector de transporte sino del pueblo en general, ya que participaron obreros, estudiantes, maestros, amas de casa, entre otros.