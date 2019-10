Periodistas venezolanos: En el país queda oxígeno para ejercer pese a la censura







04/10/2019 - 12:08:13

El Nacional.- En Venezuela queda oxígeno para ejercer determinados aspectos periodísticos, y existen zonas donde todavía se pueden decir cosas pese a la censura del régimen de Nicolás Maduro, afirmaron este jueves periodistas venezolanos que participan en el Festival Gabo en Medellín.



En la charla Mutar para no morir: la reinvención de los impresos en Venezuela -en la que se rindió un homenaje a Teodoro Petkoff, director y fundador del diario TalCual– miembros de ese medio detallaron la transformación que emprendieron para continuar, en medio de restricciones. Generando debate en el país y defendiendo la democracia y los derechos humanos.



«Hay una censura en la que queda oxígeno para ejercer determinados aspectos periodísticos. La televisión y la radio están bastante censuradas, los temas importantes de conexión inmediata no salen», expresó Alonso Moleiro, columnista y miembro del Consejo Editorial del rotativo TalCual.



Para él, pese a esas circunstancias en su país existen zonas donde todavía se pueden decir cosas sin dejar de correr riesgos. Un ejemplo son las redes sociales e internet y los proyectos multimedia, que se han podido desarrollar en los últimos años a través de alianzas y cooperaciones con otros medios.



Agregó que el diario, que a causa de la situación económica y las presiones se convirtió en portal, estuvo a punto de extinguirse, «pero que está acá y tiene horizonte».



El director de TalCual Digital, Xabier Coscojuela, dijo que en su medio la censura está censurada. A pesar de ello, deben tener cuidado en algunas cosas, pues producto del régimen de Maduro se han creado leyes cada vez más sofisticadas que los amenazan.



«Hay que saber cuál es la línea que no pasas sin censurarte, hay que buscar la manera de decir las cosas», enunció.



Agregó que junto a su equipo de periodistas tienen el convencimiento de seguir haciendo el trabajo porque tanto eso como su país valen la pena.



«Nos tenemos que comprometer con lo que estamos haciendo asumiendo los riesgos que están ahí», añadió.

La labor continúa



Coscojuela señaló que por tercos continúan haciendo periodismo en un país donde hay gente presa por un tweet. Además a sabiendas de que cualquiera de ellos puede ir a la cárcel.



«Aunque uno sabe que en cualquier día baja el switch y se acaba todo», dijo.



El director señaló que las alianzas con otros medios han sido vitales para adelantar investigaciones y optimizar recursos. Juntos pagan los servidores web.



Sobre ese tema, la directora de proyectos en Runrun.es y miembro del Consejo Editorial de TalCual, Carmen Riera, indicó que con la creación de la Alianza Rebelde Investiga, los periodistas de investigación y audiovisuales han logrado hacer trabajos más potentes y robustos.



«Buscamos otras formas de contar y de hacer trabajos a profundidad. No nos comportamos como competencia porque lo que buscamos es que los venezolanos estén lo más informados posible», afirmó sobre la relación con otros medios.



El jefe de proyectos de TalCual, Víctor Amaya, señaló que en un momento fueron el punto de lanza de lo que se ha venido dando en el periodismo venezolano en cuanto a colaboraciones.



Resaltó que en medio de las dificultades hoy cuentan con la redacción más numerosa y robusta que han tenido en los últimos 10 años. Esto gracias al compromiso de seguir hablándole a la gente en un país donde cada vez hay menos información.



«Nos estamos reinventado todo el tiempo para seguir haciendo la misión de hace muchos años», dijo Amaya, al sentirse herederos del legado que Teodoro Petkoff.