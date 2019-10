Cecodap: Aumentaron los homicidios a manos de los organismos de seguridad del Estado







04/10/2019 - 11:56:29

El Nacional.- Abel Sarabia, coordinador de los Cecodap, dijo este viernes que los homicidios a manos de los organismos de seguridad del Estado han aumentado de manera significativa.



«Actualmente, lejos de proteger, los organismos se seguridad se convierten en una amenaza para los niños», afirmó el psicólogo en una entrevista concedida a TV Venezuela.



«Hay un gran sufrimiento»



Por otra parte, Sabaria señaló que 2019 podría cerrar sobre las 1.000 consultas porque hay gran sufrimiento en la población debido a la emergencia humanitaria.



En 2018, Cecodap atendió 516 consultas.



«Esta situación no solo produce muerte sino que también produce sufrimiento. Las personas están experimentando grandes cargas emocionales y comienzan a verse afectadas en su trabajo y en la vida personal», manifestó.



Sarabia lamentó que en Venezuela el acceso a espacios para trabajar en materia de salud mental sea escaso.



«No hay un centro de salud en este momento que brinde la posibilidad de una hospitalizacón psiquiátrica de un adolescente que tenga riesgo de suicidio», expuso.



El psicólogo indicó que en un centro de atención privado la hospitalización psiquiátrica puede rondar los 3.000 dólares.



«Entonces un adolescente que está deprimido, que tiene una alteración de su estado de ánimo, que ha pensado en acabar con su vida y que requiere ser internado y no puede, esto lo lleva a que pueda terminar suicidándose», agregó.



Crisis dejará secuelas



El coordinador de los Cecodap señaló también el repunte de las alteraciones del estado de ánimo.



«Crecer en una emergencia humanitaria compleja producirá efectos en el desarrollo de los niños y adolescentes. Estos efectos dejarán una marca. No vamos a decir que esto impedirá que se desarrollen, pero habrá una secuela producto de estas condiciones», dijo.