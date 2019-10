Dan el puntapié inicial para la construcción de la Casa de la Verde







04/10/2019 - 08:06:11

Los Tiempos.- “Bolivia tendrá la sede más moderna para su selección”, sostuvo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante el acto de posesión oficial de las cuatro hectáreas que adquirió la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en la zona de Achumani para edificar la Casa de la Verde.



“La Federación Boliviana era la única de Sudamérica que no tenía una sede para que se entrenen sus selecciones nacionales; ahora Bolivia tendrá la sede más moderna, y el dinero está aquí, es una realidad para que esta federación pueda desarrollar sus distintos planes con sus selecciones”, agregó.



El titular de la Conmebol realzó el acto que se cumplió ayer por la tarde y que contó con la presencia de al menos 1.200 personas. Los movimientos sociales afines al partido de gobierno quedaron defraudados por la inasistencia del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, quien no pudo asistir al colocado de la primera piedra donde se construirá la obra.



También estuvieron presentes varias personas de las urbanizaciones que están alrededor de la zona donde se construirá la casa de la selección, y no pasó desapercibida la presencia de varios niños de la Academia ABB y The Strongest, que luego del acto aprovecharon para jugar fútbol en el espacio, en el que dentro de 10 meses estarán listas una cancha de césped natural y dos de sintético.



El más emocionado era el titular de la FBF, César Salinas, quien agradeció la presencia de Domínguez y el apoyo que recibió en los últimos meses para consolidar la infraestructura.



“No tuvimos planes durante décadas y ahora estamos empezando a ejecutar algo histórico. No es sencillo hacer gestión, ya que estamos trabajando con recursos propios. Con la Casa de la Selección podemos garantizar mejores condiciones a nuestros seleccionados para concentrarse y preparase. Esto lo hicimos contra viento y marea, les pido que no apuesten por César Salinas, sino por el desarrollo del fútbol boliviano”, aseguró Salinas.



15 hectáreas en Warnes



Los dirigentes del fútbol boliviano sonrieron más cuando la concejal del municipio de Warnes, Gabriela Justiniano, entregó a la FBF la Ley Municipal 154, en la que le confieren en favor de la entidad federativa 15 hectáreas para que se construya un Centro de Alto Rendimiento en la capital oriental.



Los pasos siguientes son realizar el diseño final del proyecto en los siguientes 60 días, posteriormente se lo presentará al presidente Morales, quien financiará ambas obras y se estima arrancar con la construcción en febrero de 2020.



“Si todo va bien, en agosto podemos estar estrenando la infraestructura”, mencionó un emocionado Salinas.



La Federación le entregó a Domínguez la medalla al Mérito Deportivo, por su respaldo al fútbol boliviano. Salinas le otorgó un trofeo en el que estaba empotrado un balón, pero como empezaba a ventear en la zona, a Domínguez le vino a las mil maravillas el poncho y el lluchu andino que le obsequiaron.