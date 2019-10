Bolívar vs. Wilster, un encuentro que tendrá varios duelos





04/10/2019 - 08:03:33

Página Siete.- No será un partido decisivo, pero sí clave para las pretensiones que tienen ambos de quedarse con el título. El encuentro Bolívar vs. Wilstermann del domingo (15:30) también tendrá varios duelos particulares en el terreno de juego en dos equipos que tienen figuras que pueden desequilibrar en un partido.



En las campañas que mostraron los dos elencos en las primeras 14 fechas del campeonato, los rojos tienen 32 puntos y 27 goles marcados, mientras que los celestes totalizaron 29 puntos, pero tienen más goles a su favor, 33 en total.



El principal goleador de los académicos es el argentino Jorge Pereyra Díaz que lleva ocho tantos marcados. Por el lado de los vallunos, Gilbert Álvarez está cerca con siete tantos conquistados.



El otro duelo está en el arco entre dos arqueros que se han convertido en prenda de seguridad y se encuentran entre los mejores del campeonato Clausura de la División Profesional. El paraguayo Arnaldo Giménez ha recibido sólo 11 tantos en contra y con Wilstermann tiene la valla menos vencida del torneo. Bolívar lleva 18 goles en contra, pero al costarricense Leonel Moreira le convirtieron sólo 13, ya que no jugó las dos primeras fechas del campeonato; es decir, ambos tienen casi los mismos números con una leve ventaja para el golero guaraní.



Las defensas



Los rojos han consolidado una zaga central compuesta por el paraguayo Ismael Benegas y Edward Zenteno. Benegas es fuerte y va bien por arriba, pero a momentos muestra hasta mala intención en su juego. Zenteno ha recuperado su nivel y en el olvido quedó aquella suspensión por dopaje positivo en un partido de la Copa Libertadores.



Casualmente, en Bolívar la dupla defensiva también tiene a un paraguayo y un boliviano: el paceño Adrián Jusino jugará esta tarde su partido 15, se ha convertido en el “infaltable” en el cuadro celeste, ya que jugó todos los juegos de este torneo. En las últimas fechas su acompañante ha sido Teodoro Paredes, que luego de un periodo de adaptación se ha ido afirmando en la zaga ante las lesiones del uruguayo Mauricio Prieto y del nacional Luis Gutiérrez.



Los desequilibrantes



Los dos equipos cuentan en sus planteles con jugadores desequilibrantes, que pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento. El puntero de la competencia cuenta con el aporte de Cristhian Chávez, pero la Academia tiene a Juan Miguel Callejón, uno de los mejores extranjeros que ha llegado a nuestro fútbol en los últimos años.



El brasileño Serginho ha vuelto a mostrar en el Rojo su valía y para nadie es un secreto que en una jugada puede ser decisivo para llegar al gol; pero por el lado de Bolívar está el capitán Juan Carlos Arce que pasa uno de sus mejores momentos al extremo que ha vuelto a ser convocado a la Selección nacional y nadie duda de su jerarquía que siempre juega a favor de la Academia.



¿Y los técnicos?



Cristian Díaz ha dado una identidad a Wilstermann. Pese a que llegó a medio año, los vallunos saben a qué juegan en casa y cuando salen de su reducto. Bolívar ha ido de más a menos, con muchos altibajos en su rendimiento. El DT César Vigevani sigue buscando la identidad, aquella que pretendía dar desde la séptima fecha para que el equipo tome forma para la Copa Libertadores de 2020. Sin embargo en Bolívar pueden aparecer el domingo las individualidades para marcar, una vez más, la diferencia a su favor.



Ambos conjuntos afinan sus oncenos



Bolívar A dos días del encuentro frente a los aviadores, el técnico de la Academia volvió a ensayar ayer otras variantes en la sesión matinal que cumplió en la zona de Tembladerani. A diferencia del miércoles, en la práctica de ayer, el técnico César Vigevani volvió a usar a cuatro jugadores en el fondo y no una línea de tres. El onceno estuvo conformado por: Leonel Moreira, en el arco; Óscar Ribera, Adrián Jusino, Teodoro Paredes y Juan José Orellana, en el sector defensivo; Cristhian Machado, Erwin Saavedra e Imanol Cárdenas, en el medio; Juan Carlos Arce, Jorge Pereyra y Juan Miguel Callejón, en el ataque.



Wilstermann El plantel aviador trabajó ayer a puertas cerradas en la cancha principal del estadio Félix Capriles, práctica en la que el estratega del Rojo, Cristian Díaz, no dejó en claro al posible onceno titular que presentará el domingo ante Bolívar. Aunque es casi un hecho que el equipo estará conformado por Arnaldo Giménez en el arco; Pablo Laredo, Edward Zenteno, Ismael Benegas, Juan Pablo Aponte en la defensa; Sebastián Galindo, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Serginho en el medio campo; Cristian Chávez un poco más adelantado; y Gilbert Álvarez como el centro delantero.