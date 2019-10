Blooming tiene cinco duelos en Santa Cruz para levantarse







04/10/2019 - 08:01:55

El Día.- La oportunidad para recuperar terreno en el torneo Clausura se le pinta favorable a Blooming. Este sábado frente a Nacional Potosí, inicia una seguidilla de partidos en Santa Cruz, donde el clásico cruceño será uno de los duelos más complicados.



La academia se entrenó este jueves para ir armando el onceno que enfrente a los potosinos en el estadio "Tahuichi" Aguilera (19:30) por la décima quinta fecha del campeonato de la División Profesional. Para este compromiso volverán a la titularidad Rafael Mollercke (Rafinha) y Junior Sánchez, que no estuvieron en la derrota frente a The Strongest en la pasada fecha.



Con el clásico cruceño. La academia disputará cinco partidos en Santa Cruz, no todos serán de local.



Después de enfrentar a Nacional, será visitante de Sport Boys el próximo viernes 18 de octubre. En la ida los celestes vencieron al Toro por 4-1.



Su tercer encuentro seguido que significará la fecha 17 del Clausura, la disputará ante Royal Pari el miércoles 23 de octubre a las 20:30. En su último duelo los "inmobiliarios" se impusieron por 3-1.



El clásico cruceño se jugará el domingo 27 de este mes a las 19:30, donde los refineros será locales para efectos de recaudación. En la primera ronda los celestes se quedaron con el triunfo por 2-1.



La academia cerrará su seguidilla de partidos ante Wilstermann el jueves 31 de octubre a las 20:30. En Cochabamba, el "aviador" venció 2-0.



Por la libertadores. Blooming que suma 66 puntos en la tabla acumulada, tiene de momento asegurado el cupo de Copa Sudamericana 1. El obejtivo del plantel es llegar a la Libertadores que tiene Wilstermann como último representante.