Privados califican de deficiente la gestión de ASP-B y ratifican propuesta de alianza en puertos







04/10/2019 - 07:37:20

El Deber.- La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), calificaron de deficiente la gestión técnica de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) en los puertos marítimos chilenos, por donde se descarga la mercancía boliviana, y ratificaron su propuesta de afianzar una Alianza Público Privada en el puerto de Arica.



“A partir de la modificación de la naturaleza jurídica de la ASP-B, dispuesta en junio de 2015, se ha desvirtuado por completo la razón de ser de esa institución, puesto que establece que la ASP-B tiene como giro comercial la prestación de servicios portuarios y de plataformas logísticas a las exportaciones e importaciones, función que no ha estado desempeñando por lo contrario, ha demostrado una deficiente gestión técnico operativa, ya que desde la concesión de puerto no se hizo gestión alguna para recuperar el porteo de las cargas bolivianas que son soberanas, ni se pudo negociar la mejora de las tarifas a pesar del incremento sustancial del flujo de carga por el Puerto de Arica”, señala un comunicado hecho público este jueves, por ambas instituciones empresariales del sector privado.



En este sentido, añade que los empresarios entendían que el espíritu de creación de la ASP-B en diciembre de 1996, como entidad pública descentralizada sin fines de lucro, era el de ejercer la potestad suscrita en el Tratado de 1904, que establece contar con un agente aduanero oficial acreditado en los Puertos de Arica y Antofagasta, que ejerza la facultad de representar al Estado Boliviano en la función de controlar y fiscalizar, para que las operaciones de comercio exterior se ajusten a las normas vigentes.



Asimismo, ratificaron al Gobierno su plena disposición de trabajar en una alianza público privada, para que el manejo técnico operativo del puerto de Arica sea coordinado por la CNC-Bolivia) y la CNI, manteniendo a la ASP-B como entidad facultada para velar por el cumplimiento del Tratado de 1904 y normas vigentes.



La CNC y CNI dicen haber recibido información que da cuenta que la ASP-B ha llegado a un acuerdo, este marte martes pasado, con la Empresa Portuaria Arica (EPA) referente a la problemática suscitada sobre el tema tarifario entre ambas instituciones.



Sin embargo, afirman no tener conocimiento de los detalles y características del acuerdo y piden que se les informe, para ponerlo en conocimiento de las empresas asociadas a sus organizaciones empresariales.