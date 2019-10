Ahorros en sistema financiero alcanzaron $us 26.330 MM





04/10/2019 - 07:35:29

El Diario.- Los ahorros en el sistema financiero nacional alcanzaron los 26.330 millones de dólares, mientras que el número de cuentas de depósitos registraron una cifra de 12 millones, según información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).



La capacidad de ahorro en la sociedad boliviana creció en los últimos años, los que se incrementaron en 5,1 veces entre el año 2005 y agosto de 2019, pasando de 4.289 millones de dólares a 26.330 millones, mientras que el número de cuentas de depósitos subieron de 1,9 millones a 12 millones, 5,3 veces más.



La promulgación de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF) introdujo profundos cambios orientados a mejorar las condiciones de acceso a servicios financieros y la protección de los consumidores financieros, entre otros, demostrando así, que la población se fue apropiando de la cultura del ahorro con una creciente confianza en el sistema financiero.



Sin embargo, observan que el establecimiento de tasas de interés fijas afectó al flujo de liquidez, y en el último periodo se observó una disminución de la brecha entre depósitos y cartera, y los datos de la ASFI muestran que gran parte de los departamentos del país tienen desequilibrios entre estos indicadores.



Aun así ASFI destaca el crecimiento del crédito y desecha que la percepción de la iliquidez en el sistema financiero.



PANORAMA



ASFI señala en su boletín de prensa que esa situación no hubiera sido posible sin el favorable contexto económico nacional y los mayores niveles de inclusión financiera que el país experimentó en los últimos 13 años, donde los depósitos pasaron de representar el 38 % del PIB el año 2005 a 64 % en el PIB del 2018, sin duda un avance destacable en este indicador de profundización financiera, pues se constituye en el más alto de la región.



Asimismo, la LSF, con el objeto de incentivar el ahorro de los pequeños ahorristas principalmente, determinó tasas de interés mínimas que las entidades financieras deben pagar por los depósitos. Es así que, mediante el Decreto Supremo N° 2055 se estableció que las cajas de ahorro con montos que no superen los Bs 70.000 deben recibir una tasa mínima del 2 %; y se establecieron también tasas de interés anuales para los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) en función del plazo.



Otro hecho que ratifica el éxito de las políticas de inclusión financiera, priorizando el ahorro de las familias y sobre todo de aquellas de menores ingresos, es el incremento en número de cuentas de depósito con saldos menores o iguales a 500 dólares, crecimiento que fue mayor en 5,6 veces con respecto a 2005.