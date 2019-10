Segunda vuelta, MAS ni lo analiza y opositores responden







04/10/2019 - 07:20:29

El Día.- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que en el MAS están “totalmente seguros” de que Evo Morales ganará en primera vuelta las elecciones, y que ni siquiera se ha analizado la posibilidad de un balotaje. Mientras que el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, aseguró que no habrá segunda vuelta en las elecciones generales de octubre, y apostó su cabeza. Dijo que basa su certeza debido a que el partido de Gobierno está armando un fraude electoral para salir victorioso. "Estoy seguro que no habrá segunda vuelta, puedo dar mi cabeza para que me la corten en la plaza Murillo en el caso que suceda lo contrario. Todo está armado", aseveró Murillo.



La seguridad en el MAS. “El MAS va a ganar con más del 50% de preferencia electoral en primera vuelta, (estamos) totalmente seguros”, sostuvo Borda. Para que no exista una segunda vuelta electoral, la norma prevé dos casos: que el ganador logre más del 50% o que alcance más del 40% con diferencia de más de 10% respecto al segundo.



“No hemos analizado esa posibilidad (de la segunda vuelta), no hemos visto esa probabilidad. Entonces, de presentarse esa coyuntura, lo veremos, lo analizaremos, pero tenemos plena confianza en la voluntad del pueblo boliviano”, manifestó. Borda dijo que el MAS está seguro de ganar en primera vuelta porque advierte la simpatía del pueblo en las calles. Señaló que sólo con esa percepción tiene la seguridad que Evo Morales pasará el 40%.



Asimismo, otro elemento que da seguridad al MAS, según el diputado, es el pasado de Carlos Mesa. Señaló que Mesa promete erradicar la corrupción, pero permitió quemar papeles de los gastos reservados en su gobierno. También dijo que el candidato de Comunidad Ciudadana ofrece transformar la justicia, pero en su gestión había cuoteo.



Oposición. Murillo dijo que uno de los indicios para aseverar que el MAS está armando su victoria es que el Calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no considera fecha para una posible segunda vuelta. "Seré muy criticado por la gente, pero solo digo la verdad. Gracias a la cobardía de algunos líderes políticos tenemos Evo para rato", resaltó el legislador.



Murillo pidió a los observadores internacionales que se trasladen a las áreas rurales para garantizar un proceso transparente. Dijo que no es necesario que los veedores estén en la ciudad, sino en las comunidades porque "son los sectores más vulnerables para algún hecho de irregularidad".



Enfatizó que los líderes políticos de la oposición deberían haber pedido que no se convoque a elecciones con candidatos "truchos", con el fin de tener la transparencia que requiere este proceso electoral. Remarcó que se tiene gran susceptibilidad por lo que pueda pasar el 20 de octubre, ya que el TSE no tiene transparencia para llevar un proceso adecuado y limpio. "No hay transparencia en este país, no hay transparencia en el TSE, no seamos ingenuos", manifestó el senador.