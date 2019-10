Cívicos apuntan a un Cabildo diferente y que sea movido por el sentimiento ciudadano







El Deber.- El Cabildo en defensa de la democracia y de la tierra convocado para hoy en el Cristo Redentor apunta a diferenciarse de las tres concentraciones anteriores que se celebraron en Santa Cruz en el siglo XXI. Al contrario de lo que ocurrió en el Cabildo por la autonomía y las 11 tareas (junio de 2004) y al de la autonomía y trabajo (enero de 2005), en esta oportunidad la música, los fuegos artificiales y el baile serán cambiados por la sobriedad y crespones negros en solidaridad con la Chiquitania.



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que “son momentos muy duros para el pueblo cruceño y la sobriedad será el reflejo de este evento”. El dirigente cívico se refería a los más de 3,5 millones de hectáreas que todavía arden en la Chiquitania y en protesta por la decisión del Gobierno que se resiste a emitir la declaratoria de desastre nacional.



La ciudadanía está convocada a participar a partir de las 17:00, pero los cívicos evitan hacer un cálculo sobre la asistencia de personas, a diferencia del Cabildo del millón (diciembre de 2006), porque este es más movido por el sentimiento, dijeron en el Comité pro Santa Cruz.



Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y la persona que lideró los dos primeros cabildos, garantizó su presencia “como un ciudadano cualquiera”. También dejó abierto el camino para que los funcionarios de la Gobernación acudan voluntariamente.



La municipalidad de Santa Cruz de la Sierra decretó horario continuo de trabajo para que los funcionarios decidan si participan o no; la universidad estatal también liberó a sus profesores y estudiantes para esta actividad. Algunas empresas privadas también adoptaron esa medida.



Las delegaciones de las provincias, que se han movilizado para conseguir flotas, llegarán hasta primeras horas de la tarde.



En algunos barrios los vecinos anuncian que asistirán en caravanas, incluso hay dirigentes que solicitaron la colaboración de las líneas de micros de su zona para que los transporten, dijo el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales, Walthy Égüez.



La decena de reuniones que se hicieron en los distritos de la ciudad para hacer conocer el motivo del Cabildo y recoger sugerencias para las preguntas definieron que muchos asistirán con poleras que identifiquen el 21-F o con los colores cruceños. Otros anuncian que llevarán banderas cruceñas con crespones negros, porque la región está de luto por el daño que dejan los incendios en la Chiquitania.



Stello Cochamanidis, presidente de la Federación de Fraternidades, dijo que llevarán las banderas con su distintivo de luto. También indicó que los miembros de las diferentes fraternidades irán en caravanas, portando la bandera cruceña.



Salomón Gómez, de Promociones Unidas, explicó que algunos de sus afiliados decidieron llevar el distintivo de su respectivo establecimiento y algunas pancartas de apoyo a la Chiquitania. “Todas las personas están con esa fuerza para hacer historia en el país exigiendo respeto a la democracia y a la Chiquitania”.



Las preguntas



En el Comité pro Santa Cruz adelantaron que las preguntas que serán formuladas hoy reflejarán, principalmente, el tema de la democracia que contemplará toda la lucha por los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y las medidas que se tomarán hasta concluir el respeto al voto. Dentro de eso también se contempla el control electoral.



Otro eje central del evento que ha tomado fuerza es la normativa sobre el tema tierras, que contemplará medidas sobre la dotación para prevenir futuros incendios.



Hasta la tarde de ayer estaban listas seis preguntas, pero pueden aumentar a 10 porque hay algunas con mayor contenido. Por ejemplo, la pregunta sobre la Chiquitania involucra cinco propuestas.



Las sugerencias fueron recogidas en la ciudad y en las provincias, además las instituciones ha hecho llegar sus sugerencias.



Óscar Hugo Dorado, alcalde de San Miguel de Velasco, explicó que en su municipio realizaron una asamblea y presentaron formalmente la resolución para que sea contemplada entre las preguntas. En el punto central plantea constituir una comisión, a la cabeza de la entidad cívica y de las instituciones cruceñas, para que sea la encargada de desalojar a los que “se han apoderado ilegítimamente de las tierras”, con medidas legales y todas las que correspondan.



El alcalde indicó que el pueblo de San Miguel, cansado de los atropellos, llegó hasta un lugar donde decomisó maquinaria que estaba desmontando.



También se expondrá el tema de los perseguidos políticos, como base inicial de esta lucha, porque hay cruceños que están presos y otros han perdido la vida.



Los médicos que enfrentan un conflicto con el Gobierno con demandas sectoriales también harán conocer el problema de la salud.



Las preguntas serán leídas por representantes indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes. “Que sea un cabildo del pueblo, este no es un show de Luis Fernando Camacho, es un sentimiento del pueblo cruceño y eso es lo que queremos demostrar”, indicó el presidente del Comité Cívico.



Sin acompañamiento del TSE



El Cabildo es una figura que está contemplada en la Constitución Política del Estado, que reconoce su carácter deliberativo y la Ley 026 contempla que el Órgano Electoral es competente para la observación y acompañamiento del mismo. Sin embargo, el presidente cívico reiteró que no se apegará a ese procedimiento. “Es una institución cómplice del Gobierno, es el que consolidó la ruptura constitucional; no tenemos confianza en ellos, siempre lo hemos dicho. Pedirle a tu verdugo que avale ese escenario tan legítimo como es un cabildo, va a quitar la credibilidad a las resoluciones”, observó Camacho.



El diputado del MAS Édgar Montaño calificó de “ilegal e ilegítimo” el Cabildo por no contar con el respaldo del Tribunal Electoral Departamental, como establece la norma.



El MAS cuestiona



El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Pedro Vare, hizo conocer ayer la resolución en la que rechazan el Cabildo. Consideran que es una movilización “política y busca la división”.



Contrario a la desconfianza de los cívicos por los vocales del Órgano Electoral, a los que califican de parcializados con el binomio oficialista, la Cidob considera que los comicios del 20 de octubre serán transparentes y que el Comité pretende boicotear el proceso.



En la misma línea el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, dijo que este Cabildo es político y no han sido tomados en cuenta por los cívicos.



El presidente cívico envió una carta al presidente Evo Morales, donde le solicita una audiencia pública, también para expresarle el sentimiento del pueblo cruceño que son puntos centrales a tratar en esta concentración. “Es para hacerle conocer que nosotros hemos llamado a un Cabildo”, resaltó el presidente cívico.