Investigación de Fiscalía no halla pruebas contra Pampa





04/10/2019 - 07:03:36

El Diario.- El Ministerio Público no pudo demostrar con pruebas la imputación contra el secretario de actas de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Sergio Pampa, empero se dictó su detención preventiva porque no pudo demostrar domicilio, informó el abogado Omar Durán.



El juez octavo de instrucción en lo penal, Orlando Rojas, realizó ayer la audiencia de medidas cautelares de Sergio Pampa, imputado por los delitos de asesinato en grado de complicidad, tenencia porte o portación ilícita, atentados contra la seguridad de los medios de trasporte, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes; atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, instigación pública a delinquir y organización criminal.



“El trabajo de la Fiscalía es pobre, pésimo, por ello el juez en audiencia les dijo que no han demostrado ninguna de estas tipificaciones, que no existían. El juez lógicamente ha decidido la detención preventiva, porque Sergio Pampa ya está detenido por otro proceso en la cárcel La Merced de Oruro”, aclaró.



Durán aseguró que pedirán la cesación a la detención preventiva.



El abogado Eusebio Vera manifestó que la imputación contra Pampa no establece lugar, tiempos, modo, ni forma de la comisión de los hechos.



PRESO POLÍTICO



Al salir de la audiencia, Pampa declaró que Franclin Gutiérrez y su persona son “perseguidos políticos” ya que no existen pruebas en su contra de las acusaciones del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno.



Pampa a tiempo de aclarar que es inocente, manifestó que si algo le sucede a él o a su familia será responsabilidad del gobierno.



“Yo no he matado a nadie, no somos de esos principios. El único delito es que he sido dirigente de Adepcoca. Pero voy a seguir, estas manillas que tengo en las manos no me van a callar, yo voy a seguir. Tal vez me van a buscar ahora ya para hacerme desaparecer, tal vez; no sé qué va a pasar, pero el único responsable va hacer el Gobierno”, dijo Pampa.